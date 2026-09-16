Hiện trường vụ cháy nhà 5 người tử vong ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, trước đó, vào khoảng 1h50 ngày 16/9, sau khi phát hiện hoả hoạn, người dân đã báo động, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy...

Khoảng 2h6 ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Trong ảnh, một lối vào khác trên đường Văn Cao.

Ngay lập tức, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện gồm 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và khu vực số 14 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và nhân dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đội Khu vực chữa cháy số 8 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (cách ngôi nhà xảy cháy khoảng 0,8km) đã lập tức đến hiện trường. Cùng với đó, các đơn vị chi viện đã nhanh chóng tiếp cận, triển khai phối hợp để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (gồm Đội Khu vực số 10 và khu vực số 14 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH).

Khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60 m2/tầng.

Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy, chỉ huy chữa cháy đã ngay lập tức chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà dân liền kề.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh.

Đến 2h45, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Phía ngoài đường vào ngôi nhà vẫn được phong tỏa nghiêm ngặt.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.