Ẩn ý gì sau bức ảnh chế giễu nữ Thủ tướng Italy 'bám đuôi' Tổng thống Trump?

Bức ảnh ông Trump đăng trên trang mạng cá nhân kèm dòng chữ "Cần có lệnh cấm tiếp cận"

Chiêu giễu cợt này diễn ra ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ - nơi hai vị nguyên thủ dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp.

Mối bất hòa giữa hai nhà lãnh đạo vốn là đồng minh này đang ngày càng lao dốc không phanh, kéo theo những căng thẳng địa chính trị sâu sắc xung quanh chiến sự tại Trung Đông.

Trên tài khoản Truth Social cá nhân ngày 5-7, Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ một bức ảnh chế ghi lại khoảnh khắc Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đang mỉm cười và nhìn ngước lên ông tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 vừa qua ở Pháp.

Tâm điểm chú ý không chỉ nằm ở bố cục và ánh mắt của nữ Thủ tướng, mà nằm dòng chữ ông Trump đã chèn để "chú thích" đầy tính giễu cợt phía trên bức ảnh: "Cần có lệnh cấm tiếp cận".

Bài đăng nhằm mục đích chế giễu và tái khẳng định các tuyên bố của ông Trump hồi tháng trước, khi ông phát biểu trên kênh truyền hình La7 của Italy rằng bà Meloni đã "năm lần bảy lượt cầu xin" để được chụp ảnh chung với ông tại hội nghị.

Thời điểm đó, ông Trump tuyên bố: "Bà ấy chắc là rất hạnh phúc khi tôi chịu nói chuyện cùng. Thực ra tôi không nhất thiết phải làm vậy. Bà ấy đã van nài tôi chụp chung một bức ảnh vì quá thèm khát điều đó. Ban đầu tôi định từ chối, nhưng rồi lại thấy tội nghiệp cho bà ấy".

Ngay sau đó, Thủ tướng Giorgia Meloni đã lên tiếng bày tỏ sự "kinh ngạc và sửng sốt" trước những phát ngôn mà bà khẳng định là "hoàn toàn bịa đặt" từ phía người đứng đầu Nhà Trắng.

Nữ Thủ tướng Italy đáp trả: "Có một điều mà ông ấy bắt buộc phải ghi nhớ: cả cá nhân tôi lẫn đất nước Italy không bao giờ biết đi cầu xin ai".

Vụ va chạm ngoại giao này cũng đã khiến Ngoại trưởng Itay Antonio Tajani tức giận hủy bỏ chuyến công du chính thức đến Washington đã lên lịch sẵn trước đó.

Giới quan sát cho rằng, nguyên nhân cốt lõi khiến ông Trump liên tục nhắm mục tiêu công kích vào bà Meloni xuất phát từ việc Italy từ chối mở cửa các căn cứ không quân cho quân đội Mỹ tham chiến tại Trung Đông.

Kể từ khi liên quân Mỹ - Israel phát động các chiến dịch không kích tổng lực nhắm vào Iran vào ngày 28-2, chính quyền của bà Meloni đã kiên quyết duy trì lập trường trung lập, không cho phép Washington sử dụng các sân bay chiến lược của Italy để tiếp sức cho chiến dịch, bất chấp các sức ép và đe dọa trực tiếp từ Nhà Trắng.

Trước những lời chỉ trích lặp đi lặp lại của ông Trump cho rằng lập trường "bảo thủ nửa vời" đối với Mỹ đang làm sụt giảm uy tín của bà Meloni ở trong nước, nữ Thủ tướng Italy tuyên bố: "Uy tín của tôi phụ thuộc vào năng lực bảo vệ lợi ích quốc gia của đất nước Italy, và đó chính là những gì tôi luôn thực hiện".

Liên quan đến các căn cứ quân sự của Mỹ đóng tại Italy, bao gồm căn cứ hải quân Sigonella ở Sicily và căn cứ không quân Aviano ở miền Bắc, bà Meloni khẳng định việc sử dụng các cơ sở này phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều ước quốc tế hiện hành và "không thể bị vi phạm chừng nào tôi còn tại vị trên cương vị Thủ tướng. Italy luôn là một quốc gia có chủ quyền độc lập".

Việc ông Trump chọn thời điểm ngay trước hội nghị NATO để tái khởi động cuộc công kích cá nhân nhắm vào người đứng đầu chính phủ Italy đang khiến các đồng minh châu Âu lo ngại về một kịch bản rạn nứt nghiêm trọng, đe dọa đến tính thống nhất của khối cấu trúc an ninh Đại Tây Dương trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng toàn cầu.