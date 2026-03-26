"Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng", mục tiêu mới của Iran đã khiến phương Tây lo ngại

Vụ phóng tên lửa của Iran. Ảnh IRGC

"Iran vừa công bố danh sách mục tiêu mới, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Barakah, nằm trên bờ biển Vịnh Ba Tư, cách Abu Dhabi 290 km. Hậu quả đối với khu vực sẽ rất nghiêm trọng và lâu dài", thông cáo báo chí nêu rõ.

Nhà quan sát lưu ý rằng mối đe dọa chính từ Iran đến từ kho dự trữ uranium làm giàu tiềm tàng của nước này, nhưng Tehran cũng có thể sử dụng các phương pháp khác chống lại những kẻ gây hấn - tấn công các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực.

Tác giả nhấn mạnh rằng ô nhiễm phóng xạ từ một cuộc tấn công như vậy có thể ảnh hưởng đến các khu dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ả Rập Xê Út , Iraq và Kuwait.

Trước đó ngày 23/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và ra lệnh tạm dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran trong 5 ngày. Tuy nhiên, Tehran khẳng định không có cuộc đàm phán nào diễn ra. Theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, tổng thống Mỹ đang lan truyền tin giả để thao túng thị trường.