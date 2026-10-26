Cháy nhà tại Gia Lai, hai cha con tử vong

Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng cùng ngày, Tổ an ninh trật tự cơ sở phát hiện đám cháy bùng phát tại nhà ông H.Q ở thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập lửa. Khi tiếp cận bên trong căn nhà, cơ quan chức năng phát hiện hai người đã tử vong.

Hai nạn nhân là con trai và cháu nội của chủ nhà, được xác định là ông H.T.L, sinh năm 1983 và cháu H.G.B, sinh năm 2013.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp cận hiện trường, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khám nghiệm, điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.