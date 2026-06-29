Pháp ghi nhận thêm khoảng 1.000 ca tử vong do nắng nóng cực độ phá vỡ kỷ lục châu Âu

Châu Âu đang oằn mình trong thảm họa nắng nóng cực đoan

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, châu Âu hiện là châu lục có tốc độ nóng lên nhanh nhất hành tinh.

Làn sóng nhiệt kinh hoàng này đang dịch chuyển dần sang phía đông, vượt mọi kỷ lục khí tượng tại nhiều nước châu Âu và kích hoạt hàng loạt thảm họa dây chuyền từ cháy rừng đến tê liệt hạ tầng giao thông.

Dữ liệu thống kê y tế tại Pháp cho thấy tỷ lệ tử vong tăng vọt một cách bất thường, đặc biệt là tại các hộ gia đình tư nhân thuộc khu vực Paris.

Vào những ngày bình thường trước nắng nóng kinh hoàng, tỷ lệ tử vong trung bình tại Pháp dao động từ 900-1.000 ca mỗi ngày.

Tuy nhiên, vào đỉnh điểm ngày thứ tư tuần trước, con số này đã vọt lên hơn 1.200 ca và tiếp tục chạm ngưỡng hơn 1.400 ca vào hai ngày tiếp theo.

Cơ quan Y tế Pháp cho biết, chỉ trong 3 ngày đỉnh điểm nắng nóng, quốc gia này đã ghi nhận ít nhất 1.000 ca tử vong vượt mức và con số này được dự báo sẽ còn tăng lên khi thu thập đủ dữ liệu.

Đáng chú ý, 85% số ca tử vong là những người từ 65 tuổi trở lên, hầu hết tập trung tại khu vực đang đặt trong tình trạng "báo động đỏ" về nắng nóng cực đoan - vùng cảnh báo đã bao phủ tới 3/4 diện tích nước Pháp.

Phân tích từ các nhà khoa học World Weather Attribution khẳng định, đợt nắng nóng kèm độ ẩm cực cao này sẽ "không thể xảy ra" nếu không có sự tác động của biến đổi khí hậu. Khả năng xuất hiện một đợt thiên tai tương tự hiện nay đã tăng gấp 200 lần so với cách đây hai thập kỷ.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, châu Âu đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp đôi so với mức trung bình của toàn cầu.

"Ngay lúc này, 150 triệu người đang phải sống dưới nền nhiệt cực đoan, hàng trăm người đã chết, trường học đóng cửa và lưới điện bị ảnh hưởng. Các ngôi nhà, công sở và trường học tại châu Âu vốn không được xây dựng để chống chịu mức nhiệt này", ông Tedros viết trên mạng xã hội X.