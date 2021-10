Giật mình số liệu về gây ô nhiễm của Trung Quốc

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 13:00 PM (GMT+7)

Trung Quốc phải chịu trách nhiệm lớn nhất liên quan tới biến đổi khí hậu khi nhắc đến vấn đề khí thải, các dữ liệu mới cho biết, dù Bắc Kinh từ lâu đổ lỗi cho cuộc cách mạng công nghiệp của phương Tây.

Theo Daily Mail, Trung Quốc là nước gây ô nhiễm lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, theo tổng lượng khí thải carbon tính từ năm 1850.

1850 là năm đánh dấu cuộc cách mạng công nghiệp của phương Tây và các quốc gia phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để phát triển kinh tế.

Dữ liệu mới phản bác luận điểm của Trung Quốc, rằng phương Tây chịu trách nhiệm lịch sử vì biến đổi khí hậu. Tuần trước, quan chức Trung Quốc cũng nhắc lại vấn đề này, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu, diễn ra tại thành phố Glasgow, Scotland.

“Các nước phát triển thải ra khí nhà kính một cách vô tội vạ trong hàng trăm năm qua kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, góp phần không nhỏ tới vấn đề biến đổi khí hậu ngày nay”, một quan chức tên Li Gao, nói.

Trung Quốc những năm qua phát thải carbon hàng đầu thế giới.

Theo các chuyên gia tại trung tâm Carbon Brief, Trung Quốc đã bắt đầu công nghiệp hóa sau phương Tây nhiều thập kỷ nhưng đã phát thải lượng carbon gấp nhiều lần các quốc gia khác, dẫn đến việc vượt qua tất cả các quốc gia trên thế giới ngoại trừ Mỹ. Trung tâm Carbon Brief do Tổ chức Khí hậu Châu Âu tài trợ và có trụ sở đặt tại London, Anh.

Nga, Brazil và Indonesia cũng nằm trong top 5 các quốc gia phát thải carbon lớn nhất kể từ năm 1850. Đây là các quốc gia đang rất nỗ lực đưa lượng phát thải carbon về mức 0 vào năm 2050.

Kể từ năm 1960, Trung Quốc bắt đầu giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng vượt qua tất cả các quốc gia khác để xếp ở vị trí thứ hai về phát thải carbon, theo dữ liệu cho trung tâm Carbon Brief công bố.

“Sự bùng nổ nền kinh tế đốt than của Trung Quốc kể từ năm 2000 là nguyên nhân chính dẫn đến vị thế hiện tại của nước này”, báo cáo cho biết.

Trung Quốc đang rơi vào tình cảnh thiếu điện nghiêm trọng.

“Kể từ năm 2000, Trung Quốc phát thải carbon lớn nhất thế giới, vượt Mỹ và chiếm tới 1/4 lượng phát thải carbon trên toàn cầu”, báo cáo cho biết thêm.

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất và sử dụng than lớn nhất thế giới. Đây cũng là nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm lớn nhất.

Trung Quốc hiện có 1.082 nhà máy điện than và đang phải xây thêm để đối phó tình trạng thiếu điện trầm trọng trong nước.

Theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Trung Quốc cam kết giới hạn lượng phát thải carbon vào năm 2030 và tiến tới đưa lượng phát thải về mức 0 vào năm 2060, chậm hơn 10 năm so với các nước khác.

