Giải bài toán năng lượng châu Âu và chuyện trừng phạt Nga

EU làm gì để giải quyết tình trạng khủng hoảng trước mắt? Trước mắt, EU đang tìm các nguồn cung thay thế khí đốt từ Nga. Theo hãng tin AP, sau khi Nga thắt nguồn cung ứng khí đốt thì nhiều nước châu Âu đã yêu cầu tăng vận chuyển khí đốt từ Na Uy sang, do đây là khu vực cung cấp khí đốt lớn thứ hai cho châu Âu sau Nga. Các mỏ khí đốt của Na Uy hiện hoạt động với công suất lớn song vẫn khó bù lại nguồn cung mất đi từ Nga. Theo tờ The Washington Post, EU có lựa chọn khác là mua khí đốt từ Mỹ và Trung Đông. Tuy nhiên, giá cả và cước vận chuyển cao khiến chi phí nhập khẩu tốn kém hơn nhiều so với nhập từ Nga. Với các lãnh thổ không có đường biển thì việc nhập khẩu lại càng khó khăn, do khí đốt chủ yếu được vận chuyển bằng đường hàng hải. Theo tờ Nikkie Asia, châu Âu còn đang tính thống nhất các thỏa thuận về năng lượng với khu vực ASEAN (Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á) trong hội nghị thượng đỉnh cuối năm nay. EU sẽ đàm phán với các quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ như Malaysia và Indonesia, vốn là thứ EU đang cần để giải quyết các vấn đề năng lượng hiện tại.