"Gặp lại" những người Việt vươn lên từ thảm họa

Từ chợ tạm ấm tình người Những ngày giáp Tết, tôi trở lại chợ tạm Marywilska ở Warsaw - Ba Lan. Tuyết đã ngừng rơi nhưng bầu trời vẫn mang màu xam xám, bàng bạc đặc trưng của mùa đông xứ lạnh. Cái lạnh 1-2 độ làm mọi người không muốn ra đường khi không có việc cần thiết. Vì vậy, không khó hiểu khi chợ không được nhộn nhịp như dịp Noel và Tết Dương lịch đã qua. Nhưng không sao, tất cả mọi người đang chờ mùa xuân ấm áp, khách sẽ lại nhộn nhịp mua hàng. Trải qua vụ cháy khủng khiếp của trung tâm thương mại Marywilska, nhiều tiểu thương chỉ còn hai bàn tay trắng. Giờ đây, nhìn hàng hóa đầy trong cửa hàng thì mọi người cũng an tâm phần nào. Chắc chắn việc cứu trợ bằng vật chất của các hội đoàn, bà con kiều bào lẫn tình yêu thương lẫn nhau có tác dụng lớn lao. Không một ai phải chịu cảnh đói trong những ngày hoạn nạn. Hàng hóa đầy ắp trong chợ tạm. Ảnh: Mai Thơ Vụ cháy xảy ra vào ngày 12-5-2024, đến ngày 31-8-2024 đã khai trương chợ tạm Marywilska Warsaw. Đặc biệt trong 3 tháng từ ngày khai trương chợ tạm, mọi tiểu thương được ưu đãi và khuyến mại chưa từng có, chẳng hạn miễn phí tất cả chi phí, ngoại trừ tiền vệ sinh đóng ở mức thấp nhất. Sau 3 tháng, mỗi cửa hàng chỉ phải trả chưa tới 300 euro/tháng trong vòng 1 năm. Nhờ vậy, mọi người có cuộc sống tạm ổn trong những ngày Tết cổ truyền. Tất cả tiểu thương đang chờ đợi trung tâm thương mại Marywilska được xây lại trong năm 2025. Các tổ chức hội đoàn vẫn tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chỉ riêng hội Trái tim Việt Nam - Ba Lan đã thay mặt bà con hảo tâm đến bệnh viện trao tặng tiền hỗ trợ các chị không may mắc bệnh là chị Hoàng Thị Nhung (số tiền tương đương 320 triệu đồng, chị Vũ Thoan (khoảng hơn 47 triệu đồng và một chiếc xe lăn). Ảnh trao quà tặng tại bệnh viện do Hội Trái tim Việt Nam - Ba Lan cung cấp Cuộc sống buôn bán của bà con người Việt ở Ba Lan trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", cộng đồng người Việt luôn giúp đỡ, động viên tinh thần nhiều hoàn cảnh tưởng chừng không thể vượt qua được. Nơi phương xa, trong những ngày Tết, những người con nhờ vậy mà vơi bớt nỗi nhớ quê hương.