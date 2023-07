Financial Times: Việt Nam là mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu

Khu công nghiệp Deep C II ở Hải Phòng. Ảnh: Linh Pham/FINANCIAL TIMES

Theo báo Anh Financial Times, tại khu công nghiệp Deep C II ở Hải Phòng, do nhà đầu tư Bỉ phát triển và vận hành, nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài đang rất lớn và khu công nghiệp này đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó.

Deep C II hiện đang là "cứ điểm” của một số nhà cung cấp lớn nhất cho các công ty công nghệ toàn cầu như Apple.

Việt Nam đón dòng vốn đầu tư nước ngoài

Sự dịch chuyển nhanh chóng cơ sở sản xuất sang các quốc gia như VN là một phần của chiến lược của các doanh nghiệp đa quốc gia nhằm vẽ lại chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong xu thế đó, VN nổi lên như một địa điểm điểm đầu tư tiềm năng nhờ vào sự phát triển kinh tế năng động. Tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của VN đã giúp hàng triệu người thoát nghèo trong 30 năm qua và VN đã giành được vai trò lớn trong chuỗi cung ứng công nghệ, chẳng hạn Apple đã sản xuất hàng triệu AirPod tại VN.

Trao đổi với tờ Financial Times, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định cơ sở hạ tầng ở Việt Nam đang "cải thiện và hiện đại hơn” và VN có một điểm thu hút lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế là nhờ vào lợi thế nguồn lao động giá rẻ.

Thống kê số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam giai đoạn 2013-2022. Ảnh: FINANCIAL TIMES

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại VN đạt gần 22,4 tỉ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số vốn FDI cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Mối quan tâm của các nhà đầu tư đối với VN vẫn mạnh mẽ trong 5 tháng đầu năm 2023. Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20-5, vốn đăng ký mới đạt hơn 5,26 tỉ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Số dự án đầu tư mới 5 tháng cũng tiếp tục tăng nhẹ 1,2 điểm phần trăm so với 4 tháng và tăng mạnh so với cùng kỳ (66,4%), báo Điện tử Chính phủ đưa tin.

Vẫn còn trở ngại

Tuy nhiên một số nhà đầu tư vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn lao động tại VN. Pegatron, một trong những nhà cung ứng lớn nhất của Apple, đã bắt đầu sản xuất thiết bị điện tử tại Hải Phòng từ năm 2021 và công ty này hy vọng sẽ tuyển được thêm 20.000 lao động đến cuối năm sau.

Vì đa phần các lực lượng lao động đều không sống trong thành phố cho nên các doanh nghiệp này phải đầu tư xây dựng các ký túc xá dành cho công nhân. Công ty công nghệ y tế B. Braun đang xem xét xây dựng ký túc xá tại khu công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội) vì họ có kế hoạch tăng gấp đôi đầu tư và lực lượng lao động trong vòng 5 năm tới.

Hình ảnh nhà máy Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Ảnh: BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Ông Torben Minko, giám đốc điều hành của B. Braun tại VN nhận định thị trường lao động trở nên căng thẳng và “ngày càng khó khăn hơn” do các công ty đều cần các lao động tay nghề cao.

Bên cạnh đó, trong khi tiếp tục phát triển, VN vẫn cần sự hỗ trợ rất lớn từ cơ sở sản xuất của các nước trong khu vực. Ví dụ, ông Brian Lee Shun Rong, một nhà kinh tế tại Maybank (Singapore), nhận định mặc dù khoảng cách địa lý gần gũi với TQ cho phép vận chuyển nguyên liệu dễ dàng nhưng lại khiến chuỗi cung ứng của VN dễ bị tổn thương hơn, đặc biệt là khi có sự gián đoạn xảy ra đối với dòng hàng nhập khẩu từ TQ.

Để khắc phục những hạn chế trên, giải pháp là để các nhà đầu tư lớn đóng vai trò cải thiện toàn bộ hệ sinh thái nhà cung cấp. Tập đoàn Samsung, hiện có sáu nhà máy cũng như một trung tâm nghiên cứu và phát triển và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại VN, đang đi theo hướng này. Kể từ năm 2015, tập đoàn này đã làm việc với khoảng 400 công ty VN để giúp họ cải thiện chất lượng sản phẩm.

Một giải pháp khác là các công ty di chuyển theo cụm. Ví dụ như việc Công ty Pyeong Hwa Automotive đã chuyển đến khu vực Hải Phòng cùng với ba công ty khác vào năm 2019.

