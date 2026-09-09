EU cảnh báo về một mối đe dọa khủng bố mới đáng sợ 25 năm sau vụ 11/9

Điều phối viên chống khủng bố của Liên minh châu Âu Bartjan Wegter. Ảnh AP

Quy mô chính xác của mạng lưới đứng sau cái gọi là chủ nghĩa cực đoan bạo lực hư vô vẫn chưa rõ ràng. Nhưng các nhà điều tra cảnh sát từ 9 quốc gia châu Âu đã tìm thấy khoảng 4.340 địa chỉ web URL liên kết với "The COM", tên gọi mà cộng đồng trực tuyến này được biết đến, trong một chiến dịch nhằm phá vỡ nó vào tháng 6 và tháng 7.

"Đó là bạo lực vì mục đích bạo lực," Điều phối viên chống khủng bố của Liên minh châu Âu Bartjan Wegter nói với hãng tin AP trong một cuộc phỏng vấn, trước thềm kỷ niệm 25 năm vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 vào New York và Washington.

Nhìn chung, năm ngoái đã có 45 vụ tấn công khủng bố được báo cáo trên khắp 10 trong số 27 quốc gia thành viên EU, mặc dù không có vụ nào gây thương vong lớn. Khoảng một nửa số vụ tấn công đã bị ngăn chặn hoặc thất bại, nhưng có sáu người thiệt mạng. Tổng cộng 486 người bị tình nghi có liên hệ với khủng bố đã bị bắt giữ tại 21 quốc gia thành viên, theo cơ quan cảnh sát EU Europol.

Các nhóm thánh chiến — thường được chỉ đạo hoặc truyền cảm hứng từ các mạng lưới bên ngoài châu Âu — đứng sau 24 vụ tấn công và chiếm hơn 70% số vụ bắt giữ.

Trong số tất cả những người bị bắt giữ, khoảng 1/3 là dưới 18 tuổi, chủ yếu là các bé trai.

Europol không lưu giữ số liệu thống kê về chủ nghĩa cực đoan bạo lực theo chủ nghĩa hư vô vì định nghĩa về nó khác nhau và các hành vi có thể thuộc loại tội phạm thông thường cũng như khủng bố.

Nhưng tại Phần Lan vào năm 2025, một cậu bé 16 tuổi đã đâm ba nữ sinh cùng trường. Cậu ta được cho là đã chia sẻ một "tuyên ngôn" trong các nhóm WhatsApp, quay lại vụ tấn công bằng Snapchat, và yêu cầu trên mạng xã hội ai đó lưu lại và đưa cho cậu ta đoạn video sau khi được thả.

Trong "tuyên ngôn", hắn nói rằng muốn làm điều gì đó "có ý nghĩa" và "gây hứng khởi". Theo một tài liệu của EU về mối đe dọa mới nổi của bạo lực cực đoan theo chủ nghĩa hư vô, không có động cơ chính trị nào được đưa ra cho hành động bạo lực của hắn.

Bạo lực như một hình thức giải trí

"Đó thực sự là sự say mê với bạo lực. Đó là bạo lực như một phương tiện để khẳng định bản thân, như một phương tiện để đạt được địa vị trong các cộng đồng trực tuyến đó. Không có mối liên hệ trực tiếp nào với hệ tư tưởng", ông Wegter nói với AP.

Năm ngoái tại Ý, một cậu bé 15 tuổi đã lên kế hoạch giết người để nổi tiếng trên mạng, theo lời nhà chức trách nước này. Cậu ta lưu giữ hình ảnh và video về các vụ hành hung, giết người, xả súng ở trường học và nội dung khiêu dâm trẻ em trên điện thoại thông minh của mình.

Ông Wegter cho biết những loại sự việc này, vốn đang gia tăng trong hai đến ba năm qua, không phải là riêng lẻ mà được tổ chức bởi các mạng lưới trực tuyến "thường do giới trẻ điều khiển, dành cho giới trẻ và thường liên quan đến các bé trai".

Ông nói rằng chúng "dẫn đến bạo lực ngoài đời thực. Chúng ta đã chứng kiến ​​những vụ đâm chém, một thanh niên đâm một người già mà không có lý do gì cả."

Những cuộc tấn công như vậy rất khó ngăn chặn hoặc theo dõi. Chúng thường liên quan đến "những cá nhân trẻ tuổi, thường không có tiền án tiền sự, và không để lại dấu vết nào khác ngoài môi trường trực tuyến, nhưng thường là sau những bức tường và cộng đồng được mã hóa", ông Wegter nói.

Âm mưu trực tuyến để thực hiện các tội phạm ngoài đời thực

Trong danh sách các nhóm bị chính quyền chú ý nhiều nhất có nhóm 764, được thành lập bởi Bradley Cadenhead, một người Mỹ bỏ học giữa chừng. Anh ta đang thụ án 80 năm tù vì tội khiêu dâm trẻ em và tội phạm tình dục, nhưng nhóm này vẫn hoạt động.

Năm ngoái tại Đức, một người đàn ông 20 tuổi, được cho là thành viên chủ chốt của nhóm 764, đã phải đối mặt với 123 cáo buộc về các hành vi "tàn bạo và vô nhân đạo đến mức không thể tưởng tượng nổi", bao gồm giết người, hiếp dâm và lạm dụng tình dục trẻ em, theo tài liệu của EU.

Không giống như 25 năm trước - khi những kẻ cực đoan, chủ yếu đến từ Ả Rập Xê Út, xâm nhập vào Hoa Kỳ và được huấn luyện để trở thành những phi công nguy hiểm - mối đe dọa khủng bố mà châu Âu phải đối mặt ngày nay chủ yếu được tổ chức trên mạng.

"Môi trường trực tuyến, dù mang lại nhiều điều tốt đẹp, vẫn còn quá dễ dãi", ông Wegter nói. Ông mô tả nó như "một môi trường thuận lợi cho sự kết nối giữa các mối đe dọa khác nhau".

Quyền riêng tư và bảo mật trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang trỗi dậy

Những người ủng hộ quyền riêng tư khẳng định rằng mọi người có quyền cơ bản được giao tiếp mà không bị xâm phạm trái phép. Họ cáo buộc chính quyền và một số công ty làm suy yếu các biện pháp bảo vệ thông qua phần mềm gián điệp và các phương pháp khác.

Nhưng ông Wegter nói rằng "lực lượng thực thi pháp luật của chúng ta phải được trang bị các công cụ và phương tiện để đối phó với mối đe dọa hiện nay." Ông lưu ý rằng 85% các cuộc điều tra diễn ra trong môi trường kỹ thuật số. "Điều đó có nghĩa là chúng ta phải thích nghi với điều đó."

Đối với chính nhà ngoại giao người Hà Lan, điều đó có nghĩa là phải nói chuyện nhiều hơn với các nhà chức trách và tổ chức ở các quốc gia khác, đặc biệt là những nơi mà các nhóm này sử dụng làm căn cứ hậu phương. Ông nói: "Bởi vì những gì xảy ra bên ngoài biên giới của chúng ta ảnh hưởng đến an ninh của chúng ta", bao gồm cả những gì đang được khuếch đại trên mạng.

Europol cho biết tội phạm đang lợi dụng hình ảnh và âm thanh để tạo và chỉnh sửa các nội dung tuyên truyền, bao gồm cả thông qua deepfake, meme và GIF. Các bot được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo cũng được sử dụng để thúc đẩy tuyển mộ và tuyên truyền tư tưởng khủng bố, trong khi các ứng dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo được sử dụng để nghiên cứu chuẩn bị cho các cuộc tấn công.

"Loại nội dung bạo lực, nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền, cẩm nang, chiến thuật, tất cả mọi thứ có sẵn, đều được AI khuếch đại rất nhiều", ông Wegter nói.