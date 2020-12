Được tiêm vaccine COVID-19, ông Biden không quên ca ngợi ông Trump

Thứ Ba, ngày 22/12/2020 09:00 AM (GMT+7)

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã tiêm vaccine COVID-19 trên sóng trực tiếp nhằm trấn an người dân về độ an toàn của thuốc.

Ông Joe Biden tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AP

Truyền thông Mỹ cho hay, ngày 21/12 (giờ địa phương), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã tiêm vaccine COVID-19 nhằm trấn an người dân về độ an toàn của loại thuốc do Pfizer-BioNTech sản xuất.

Trên sóng trực tiếp, ông Biden xắn chiếc tay áo lên và được điều dưỡng cấp cao Tabe Mase tại bệnh viện Christiana (TP Newark, bang Delaware) tiêm vaccine COVID-19 trước sự chứng kiến của các phóng viên.

Vài giây sau khi được tiêm vào cánh tay trái, ông Joe Biden khẳng định người dân Mỹ "không có gì phải sợ" khi tiêm vaccine COVID-19.

"Tôi làm điều này để chứng minh rằng mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng để tiêm vaccine. Không cần phải lo lắng điều gì", vị Tổng thống đắc cử Mỹ nói.

Bên cạnh đó, ông Biden không quên ca ngợi chính quyền Tổng thống Donald Trump vì những nỗ lực thúc đẩy quá trình đưa vaccine COVID-19 đến người dân.

"Tôi cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump xứng đáng được ghi công với Chiến dịch Thần tốc (Operation Warp Speed)", ông Biden nói.

Theo nhóm chuyển giao quyền lực của Biden, Đệ nhất phu nhân tương lai Jill Biden cũng đã tiêm vaccine COVID-19 cùng ngày. Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris và chồng Doug Emhoff dự kiến tiêm trong tuần tới.

Trước ông Joe Biden, Phó tổng thống Mike Pence hôm 18/12 trở thành quan chức cấp cao nhất ở Mỹ tiêm vaccine COVID-19 trực tiếp trên truyền hình để trấn an người dân về mức độ an toàn.

"Tôi không cảm thấy gì. Làm tốt lắm", ông Mike Pence nói sau khi tiêm vaccine vào cánh tay trái.

Ông Mike Pence gọi đây là một "phép màu y học", nhấn mạnh vaccine thường mất trung bình 8 - 10 năm để phát triển, sản xuất và phân phối. "Nhưng chúng ta đang theo dõi ở đây, tại Mỹ, hàng triệu liều vaccine được cung cấp cho người dân Mỹ trong vòng chưa đầy một năm. Đó thực sự là một phép màu", Phó Tổng thống Mike Pence nói.

Hiện chưa rõ ông Trump có tiêm vaccine COVID-19 hay không. Trước đó, Tổng thống Mỹ chỉ nói sẽ tiêm "vào thời điểm thích hợp".

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/duoc-tiem-vaccine-covid-19-ong-biden-khong-quen-ca-ngoi-ong-trump-a350182.html