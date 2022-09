Dùng ảnh trai đẹp trên mạng, lừa 39 cô gái Trung Quốc gần 2 tỉ VNĐ

Một người đàn ông sống ở Trung Quốc, dung mạo bình thường nhưng lại dùng ảnh 2 nam giới đẹp trai người Hàn Quốc để lừa tiền 39 phụ nữ.

Hồi đầu tháng 9, tòa án tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc công bố hồ sơ vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bị cáo He Gansheng, 38 tuổi, sống trên địa bàn tỉnh này.

He Gansheng dù đã có vợ và 3 con, ngoại hình bình thường, cao 1,6m nhưng trong giai đoạn 2016-2020, hắn vẫn lửa đảo tới 39 cô gái bằng cách sử dụng ảnh của 2 người đàn ông Hàn Quốc đẹp trai tải xuống từ mạng Internet và tự nhận là ảnh của mình.

Hắn cũng tạo dựng hình ảnh đàn ông thành đạt khi tự nhận là bác sĩ tại Thượng Hải, luật sư tại Thâm Quyến hay nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Bắc Kinh để lấy được lòng tin của các nạn nhân chủ yếu là những cô gái trẻ độ 20 tuổi.

He Gansheng gửi cho các nạn nhân ảnh chụp 2 nam giới đẹp trai người Hàn Quốc rồi tự nhận là ảnh chụp bản thân.

Khi đã có được lòng tin của bạn gái, He bắt đầu mượn tiền với lý do cần trả tiền vay mua nhà, tiền thẻ tín dụng và các khoản chi tiêu khác. Sau đó, He đưa ra nhiều lý do để trì hoãn trả tiền, thậm chí chặn luôn “bạn gái” nếu bị giục.

Với mỗi bạn gái, He lừa số tiền từ vài nghìn tới hơn 110.000 Nhân dân tệ, tổng số tiền lừa của 39 cô gái là 560.000 Nhân dân tệ (78.400 USD, tương đương 1,8 tỉ VNĐ).

Hành vi của anh He chỉ bị lộ khi nạn nhân cuối cùng là một cô gái 22 tuổi, đã chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm cho bạn trai ảo nhưng rồi bị lặn mất tăm. Sau khi được người nhà khuyên bảo, cô gái đã báo cảnh sát.

Cuối cùng, He Gansheng bị bắt giữ và xử phạt 11 năm 6 tháng tù cùng 30.000 Nhân dân tệ (4.200 USD).

Trường hợp của He chỉ là một điển hình trong rất nhiều vụ lừa đảo tình - tiền đang ngày càng phổ biến tại Trung Quốc những năm gần đây.

Mới tháng trước, cảnh sát Thượng Hải bắt một nữ người mẫu vì cô này dù đã kết hôn nhưng vẫn giả vờ hẹn họ với 18 bạn trai để lừa đảo số tiền hơn 300.000 USD, phục vụ lối sống xa xỉ. Từng có thời điểm, người phụ nữ 29 tuổi này “hẹn hò” cùng lúc với hơn 10 nam giới.

