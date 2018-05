Du khách Anh chết thảm vì tè bậy ở Hà Lan

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 14:00 PM (GMT+7)

Thời sự thế giới Sự kiện:

Du khách người Anh tới Hà Lan ăn chơi ở khu đèn đỏ Amsterdam nổi tiếng.

Đội cứu hộ vớt xác nạn nhân khỏi con kênh.

Một du khách người Anh tới du lịch ở Hà Lan cách đây ít ngày đã gặp nạn khi “tè bậy” ở đường. Theo nhân chứng, người này trong tình trạng say xỉn và tới một con kênh ở thành phố Amsterdam tè bậy.

Không may là người này trượt chân và ngã xuống kênh. Do say xỉn, người này không thể tự bơi vào bờ và chết đuối. Một người khác đã tìm cách cứu người đàn ông gặp nạn nhưng bất thành.

Đội cứu hộ sau đó được huy động tới hiện trường để vớt xác nạn nhân xấu số. Cảnh sát Hà Lan cho biết người gặp nạn mới chỉ 21 tuổi và không nói rõ danh tính.

Cơ quan Sức khỏe Cộng đồng Hà Lan đã nhiều lần cảnh báo người dân về việc “tè bậy” ở những nơi có sông, hồ trong tình trạng say xỉn. Mỗi năm, hơn 200 người chết đuối ở Hà Lan vì các vụ tai nạn đuối nước.

Bác sĩ Guido Reijnen, một chuyên gia pháp y, giải thích rằng khi sử dụng chất có cồn và đi tiểu, lượng máu lên não giảm đột ngột và khiến nạn nhân mất tỉnh táo, dẫn tới ngất hoặc ngã quỵ.

Hà Lan hiện nay là “thiên đường” với du khách Anh, đặc biệt là người trẻ tuổi tới uống bia rượu và thử các dịch vụ ở khu phố đèn đỏ nổi tiếng tại Amsterdam.