Đồng minh ruột của Mỹ bất ngờ cảnh báo "gắt" về âm mưu "nguy hiểm" nhằm kích động nội chiến Iran

"Sai lầm lịch sử"

Hình ảnh thiệt hại sau cuộc tấn công của Iran tại Koye, một thị trấn thuộc khu vực tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq ngày 3/3/2026. Ảnh Safin HAMID/Yahoo News.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 7/3 tuyên bố rằng mọi nỗ lực kích động nội chiến ở Iran nhằm thay đổi chế độ sẽ là “một sai lầm lịch sử”.

“Chúng tôi phản đối mọi kịch bản nhằm kích động nội chiến ở Iran, đặc biệt là những kịch bản khai thác các rạn nứt sắc tộc hoặc tôn giáo. Đây là kịch bản nguy hiểm nhất”, ông Fidan nói với các phóng viên tại Istanbul.

Phát biểu của ông Fidan được đưa ra sau các thông tin cho rằng Mỹ đang xem xét vũ trang cho các nhóm du kích người Kurd để thâm nhập Iran, trong khi Tổng thống Donald Trump trước đó bày tỏ ủng hộ một chiến dịch như vậy.

Tuy nhiên, ông Trump hôm thứ Bảy cho biết: “Chúng tôi không tìm cách để người Kurd tiến vào. Chúng tôi rất thân thiện với người Kurd, như mọi người biết, nhưng chúng tôi không muốn làm cho cuộc chiến trở nên phức tạp hơn nữa”, ông nói với các phóng viên trên chuyên cơ tổng thống Không lực Một.

Ngoại trưởng Fidan cho biết ông đã nêu vấn đề này với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người phủ nhận Washington có bất kỳ liên quan nào.

“Họ khẳng định không tham gia vào nỗ lực như vậy và cũng không có ý định đó”, ông Fidan nói.

Thay vào đó, ông cho rằng đây có thể là một phần trong chiến lược của Israel nhằm sử dụng các nhóm người Kurd trong khu vực làm lực lượng ủy nhiệm.

Một động thái như vậy có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng mạnh, bởi nước này đã trải qua nhiều thập kỷ xung đột đẫm máu với tổ chức vũ trang người Kurd - Đảng Công nhân Kurdistan - lực lượng mà Ankara hiện đang tìm cách chấm dứt xung đột.

“Chúng tôi cảnh báo công khai tất cả mọi bên… không nên theo đuổi kịch bản này. Điều đó không chỉ khiến người dân vô tội ở Iran phải chịu thêm đau khổ và mất mát, mà còn có thể khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, chạy sang các quốc gia láng giềng và xa hơn nữa”, ông Fidan nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng sau những gì đã xảy ra ở Iraq và Syria, một giai đoạn bất ổn, chiến tranh và hỗn loạn kéo dài ở Iran sẽ không có lợi cho bất kỳ ai.

“Bất kỳ cuộc khủng hoảng nội bộ nào ở Iran cũng sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa khắp khu vực. Đó là lý do chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn điều này", ông Fidan tuyên bố.

Cảnh báo gửi tới Tehran

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa ra lời cảnh báo với Tehran sau khi NATO đánh chặn một tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi không phải là một quốc gia dễ bị khiêu khích. Chúng tôi đã trao đổi với bạn bè ở Iran rằng nếu đó là một tên lửa bị lạc hướng thì đó là một chuyện. Nhưng nếu điều này tiếp tục… lời khuyên của chúng tôi là: hãy cẩn trọng, đừng để bất kỳ ai ở Iran bắt đầu một cuộc phiêu lưu như vậy”, ông Fidan nói.