Ông Donald Trump tuyên chiến sắc lạnh

Tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội tấn công các băng đảng ma túy ở Ecuador. Giờ đây, ông đang sẵn sàng thực hiện điều tương tự tại hơn 10 quốc gia Mỹ Latinh khác theo một tuyên bố vừa được ký kết hôm 7-3.

Phát biểu tại lễ ký kết với sự hiện diện của lãnh đạo nhiều quốc gia liên quan, ông Donald Trump mô tả tuyên bố này là "một cam kết sử dụng lực lượng quân sự gây sát thương để tiêu diệt các băng đảng và mạng lưới khủng bố nguy hiểm".

Ông Donald Trump khẳng định Mexico là tâm điểm của bạo lực băng đảng. Ông nhấn mạnh tất cả những gì các nước Mỹ Latinh cần làm là cung cấp vị trí của các phần tử băng đảng, quân đội Mỹ với "vũ khí tuyệt vời" sẽ đảm nhiệm phần còn lại.

Tờ Politico dẫn phát biểu của tổng thống Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh mang tên "Lá chắn châu Mỹ" tại bang Florida hôm 7-3: "Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các vị. Các vị chỉ cần cho chúng tôi biết chúng đang ở đâu".

Tổng thống Donald Trump giơ cao bản tuyên bố vừa ký kết, cam kết chống lại các hoạt động tội phạm của băng đảng tại Hội nghị thượng đỉnh Lá chắn châu Mỹ vào ngày 7-3. Ảnh: AP

Theo trang Politico, sáng kiến mới mang tên "Liên minh chống băng đảng châu Mỹ" là một phần trong trọng tâm rộng lớn hơn của chính quyền ông Donald Trump về an ninh bán cầu.

Mục tiêu là thắt chặt quan hệ với các nước Mỹ Latinh và giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc.

Sáng kiến mới cũng tập trung vào việc giảm thiểu buôn lậu ma túy và kiểm soát dòng người di cư trong khu vực.

Tuyên bố được ký kêu gọi phối hợp với các đồng minh trong khu vực để xây dựng một đơn vị được mô tả là "lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất" có thể nhằm xóa sổ các băng đảng.

Dù không trực tiếp nêu tên Trung Quốc, tuyên bố cũng cam kết ngăn chặn "các ảnh hưởng xấu từ nước ngoài bên ngoài Tây Bán cầu", một hàm ý nhắm vào dấu ấn kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh tại Mỹ Latinh, theo tờ Politico.

Dù tập trung vào Mỹ Latinh, hội nghị phần nào bị phủ bóng bởi chiến sự ở Trung Đông. Ngay sau sự kiện, ông Donald Trump đã bay đến bang Delaware để dự lễ tiếp nhận thi hài 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại Kuwait.