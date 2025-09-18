Đồng minh Mỹ ở Trung Đông ký hiệp ước phòng thủ chung với quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif sau thời điểm hai bên ký hiệp ước phòng thủ chung. Ảnh: Reuters.

Truyền thông nhà nước Ả Rập Saudi và Pakistan ngày 17/9 cho biết hai nước đã ký hiệp ước phòng thủ chung chính thức, đánh dấu bước tiến lớn trong mối quan hệ hợp tác an ninh kéo dài hàng thập kỷ.

“Thỏa thuận này phản ánh cam kết của cả hai quốc gia trong việc tăng cường an ninh, hướng tới hòa bình cho khu vực và thế giới. Hiệp ước nhằm phát triển hợp tác quốc phòng và củng cố khả năng răn đe chung trước mọi hành động gây hấn. Bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào một trong hai nước sẽ được coi là tấn công cả hai”, hãng thông tấn Saudi (SPA) đưa tin ngày 17/9.

Hiệp ước được xây dựng trên “quan hệ đối tác lịch sử” cùng “lợi ích chiến lược và hợp tác quốc phòng chặt chẽ” giữa hai bên, SPA cho biết thêm.

Trong cuộc gặp tại Riyadh ngày 17/9, Thái tử Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã “thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực”. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về tình hình khu vực, quốc tế và các nỗ lực chung nhằm duy trì an ninh, ổn định. Ông Sharif hiện đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ả Rập Saudi.

“Hiệp ước này là kết quả của nhiều năm trao đổi, không phải phản ứng trước một quốc gia hay sự kiện cụ thể, mà là bước thể chế hóa hợp tác sâu rộng và lâu dài giữa hai nước”, một quan chức cấp cao Ả Rập Saudi nói với Reuters.

Khi được hỏi liệu hiệp ước có bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Pakistan nếu cần thiết hay không, quan chức này trả lời: “Đây là một hiệp ước phòng thủ toàn diện, bao trùm mọi năng lực quân sự”, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Hiệp ước được ký chỉ hai ngày sau phiên họp bất thường giữa Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), diễn ra sau vụ Israel tấn công thủ đô Doha của Qatar hôm 9/9. Cuộc tấn công này nhằm vào các thành viên lãnh đạo chính trị Hamas trong lúc họ nhóm họp để bàn về đề xuất ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn.

Nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã đồng loạt lên án hành động của Israel.

Trong nhiều thập kỷ qua, Pakistan và Ả Rập Saudi duy trì quan hệ thương mại và quân sự mật thiết. Từ năm 1967 đến nay, Pakistan đã huấn luyện hơn 8.200 binh sĩ Saudi, đồng thời hai bên nhiều lần tổ chức tập trận chung.