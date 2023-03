Điều gì sẽ khiến Ukraine rút quân khỏi Bakhmut?

Tuần qua, Chỉ huy lực lượng Lục quân Ukraine - ông Oleksandr Syrsky đã đến thăm các binh sĩ ở Bakhmut 2 lần trong vòng 1 tuần. Ông cũng đã cảnh báo‌ rằng Nga đang tung “các đơn vị được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất” vào cuộc chiến ở TP Bakhmut và cho biết ông đang đánh giá “các vấn đề có vấn đề liên quan việc tăng cường khả năng phòng thủ của các đơn vị Ukraine ở tiền tuyến”, theo NYT.

Nga đã tấn công nhằm giành quyền kiểm soát Bakhmut vào tháng 8-2022, nhưng sau đó, cuộc chiến ở đây dần lắng xuống. ‌Mặc dù Ukraine đã bố trí phòng thủ chặt chẽ ở vị trí này nhưng trong những tuần gần đây, quân Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể khi vây hãm thành phố chặt hơn và phá hủy các tuyến đường quan trọng ra vào thành phố.

Ngày 3-3, lãnh đạo công ty quân sự Wagner - ông Yevgeny Prigozhin tuyên bố rằng Ukraine chỉ còn một con đường để trốn thoát và kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky ra lệnh rút quân. Ông nói: “Gọng kìm đang khép lại”.

Lính Ukraine ở gần Bakhmut hôm 2-3. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trước đó, Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Chiến dịch miền Đông Serhiy Cherevaty cho biết quân Ukraine có quyền lựa chọn rút khỏi Bakhmut nhưng quyết định đó chỉ được đưa ra nếu "thực sự cần thiết", theo tờ Kyiv Independent.

Hiện tại, các chỉ huy Ukraine cho biết quân Ukraine đang cố gắng đẩy lùi quân đội Nga dù tình hình ngày càng khó khăn khi Nga đang tấn công dữ dội.

Ukraine sẵn sàng trả giá đắt để ở lại Bakhmut

Theo NYT, trận chiến giành Bakhmut là cuộc tấn công kéo dài nhất của Nga trong chiến dịch ở Ukraine. Cả Nga và Ukraine bên đều chịu tổn thất nặng nề, dù không bên nào tiết lộ con số thương vong cụ thể. Các chỉ huy Ukraine đã có lần khẳng định Ukraine loại bỏ 800 lính Nga mỗi ngày. Còn các nhân viên y tế Ukraine ở mặt trận cho biết họ đang điều trị cho hàng chục binh sĩ bị thương mỗi ngày. Đó là dấu hiệu cho thấy mức độ khốc liệt của cuộc giao tranh.

Phát biểu trên đài phát thanh NV của Ukraine, phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine - ông Volodymyr Nazarenko nói: “Nhiệm vụ của các lực lượng của chúng tôi ở Bakhmut là gây càng nhiều thiệt hại cho quân Nga càng tốt. Mỗi mét đất của Ukraine là cái giá của hàng trăm sinh mạng quân Nga”.

Nhà dân bị hư hại do pháo kích ở Bakhmut hồi tháng 1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Các quan chức Ukraine lấy ví dụ về các trận chiến giành TP Sievierodonetsk và Lysychansk (đều ở tỉnh Luhansk) vào mùa hè năm ngoái để giải thích chiến lược của mình.

Lúc đó, cả hai thành phố đều bị bắn phá dữ dội trong nhiều tuần trước khi thất thủ. Vào thời điểm đó, nhiều người đã băn khoăn tại sao Ukraine lại cố giữ những thành phố trong khi đã chịu tổn thất quá nhiều nhân, vật lực và lợi thế cho Ukraine đang mất dần? Vào lúc cao điểm của các trận chiến này, giới chức Ukraine ước tính hàng trăm lính Ukraine thiệt mạng và bị thương mỗi ngày.

Phát ngôn viên của Bộ chỉ huy miền đông Ukraine - ông Serhiy Cherevaty nói rằng khi cầm chân quân đội Nga ở những thành phố này lâu, Ukraine đã có thể làm suy giảm đáng kể khả năng chiến đấu của Nga, mở đường cho một cuộc phản công thành công vào mùa thu năm ngoái. Và lần này, Ukraine cũng đã có chiến thuật tương tự ở Bakhmut.

Điều gì có thể khiến Ukraine rút quân?

Nguy cơ khủng khiếp nhất đối với các lực lượng Ukraine là họ sẽ bị bao vây, buộc phải đầu hàng hoặc là chết. Dù vậy, rủi ro trước nhất và dễ thấy nhất là Nga sẽ chặn đứng việc tiếp tế cho lính Ukraine trong và xung quanh Bakhmut.

NYT cho rằng có ba trục giao thông chính cung cấp huyết mạch quan trọng cho hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang chiến đấu trong và xung quanh thành phố. Theo các binh sĩ và tình nguyện viên thường xuyên sử dụng tuyến đường này, quân Nga đã cắt đứt cắt đứt một trong các tuyến đường và áp sát 2 con đường chính còn lại.

Những người này cho biết con đường từ Bakhmut đến TP Chasiv Yar - chỉ cách Bakhmut vài km về phía tây, hiện đang hứng chịu pháo kích thường xuyên và quân Nga đang tấn công nhằm cố gắng phá hủy đường tiếp tế này.

Lễ tang của hai người lính Ukraine đã hy sinh ở Bakhmut được tổ chức tại TP Lviv hồi tháng 2. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ngày 4-3, đài CNN dẫn nguồn tin từ cảnh sát ở tỉnh Donetsk, cho biết lực lượng Nga đã cho nổ tung một cây cầu nối TP Bakhmut với làng Khromove gần đó. Cây cầu cũng là tuyến đường tiếp tế chính cuối cùng nối Bakhmut đến Chasiv Yar. Hiện chiếc cầu đang được sửa chữa và sảnh sát ở TP Konstantinyvka (tỉnh Donetsk) nói rằng họ hy vọng sẽ có thể sửa chữa cây cầu trong những ngày tới.

Theo các chỉ huy ở khu vực Bakhmut, ở phía tây nam thành phố, đường cao tốc chính vẫn đang bị pháo kích nhưng đã an toàn hơn trước.

Hiện tại, Phó chỉ huy Nazarenko cho biết quân Nga đang cố gắng tiến lên và mờ các cuộc tấn công không phải hàng ngày mà gần như hàng giờ. Tuy nhiên, ông khẳng định hệ thống phòng thủ tuyến tiếp tế của Ukraine vẫn đứng vững.

Theo NYT, nếu hệ thống tiếp tế của Ukraine không còn hoạt động và điều này có nguy cơ xảy ra từng ngày, thì tính toán của chính quyền, quân đội Ukraine sẽ thay đổi.

Các chỉ huy Ukraine, quân tiếp viện Ukraine đã được gửi đến trong tuần này nhưng không rõ liệu họ ở đó để hỗ trợ rút lui hay cố gắng giữ thành phố lâu hơn.

Chiến trường tiếp theo sẽ là Chasiv Yar?

Quang cảnh lần cuối cùng mà các phóng viên của NYT thăm Bakhmut là thành phố đang bốc cháy. Liên tục xảy ra các vụ nổ liên tục, với tiếng pháo ầm ầm từ mọi hướng. Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và Nga quần thảo trên trời, tìm và diệt mục tiêu.

Hiện tại, bên ngoài thành phố, nơi Ukraine vốn đã thiết lập các vòng đai phòng thủ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga từ phía bắc, đông và nam, giao tranh vẫn diễn ra thường xuyên. Quân Ukraine nhắm mục tiêu vào các phương tiện bọc thép của Nga ở vùng đồng bằng rộng lớn và ẩn náu trong rừng. Còn Nga cử bộ binh xông vào chiến hào Ukraine

Các quan chức Ukraine nói rằng giả sử khi Ukraine rút lui thì đồng nghĩa với việc người Nga sẽ tiếp tục tấn công thành phố tiếp theo trên bản đồ. Đó sẽ là Chasiv Yar.

Ukraine vẫn kiểm soát khoảng một nửa khu vực Donetsk và các nhà phân tích quân sự cho rằng Nga có thể sẽ gặp khó khăn trong việc dùng Bakhmut làm bàn đạp để càn quét khắp khu vực. Trong trường hợp này, các tuyến phòng thủ của Ukraine sẽ cứ lùi lại và cuộc chiến tiêu hao sẽ tiếp diễn.

Tuy nhiên, việc đẩy lùi Ukraine ở Bakhmut sẽ vực lại tinh thần cho Nga và đẩy mạnh tấn công sau nhiều tháng thụt lùi trên chiến trường.

Theo NYT, Ukraine đã chuẩn bị cho việc mất Bakhmut trong nhiều tháng, ngay cả khi nước này đang cố gắng giữ đất. Lực lượng Ukraine đang củng cố các vị trí tiền đồn của mình ở Chasiv Yar, đồng thời các nhân viên cứu trợ và tình nguyện viên đã tăng cường nỗ lực sơ tán những thường dân còn ở lại thị trấn và những người tìm cách thoát khỏi Bakhmut - ước tính vẫn còn khoảng 3.000 thường dân.

