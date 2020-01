Đến lượt Iraq "căng" với Mỹ: Quốc hội họp bất thường, biểu quyết trục xuất lính nước ngoài

Thứ Hai, ngày 06/01/2020 09:03 AM (GMT+7)

Trong phiên họp bất thường vào ngày hôm qua (5.1), Quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết gửi đến chính phủ, để chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại quốc gia này.

Quốc hội Iraq chính thức thông qua nghị quyết đòi trục xuất lính nước ngoài khỏi quốc gia này (Ảnh: Reuters)

Nghị quyết yêu cầu trục xuất toàn bộ các đơn vị và binh lính nước ngoài đang đóng tại Iraq (phần nhiều là quân đội Mỹ và Anh), và đảm bảo họ không thể sử dụng vùng đất, vùng trời và vùng biển thuộc chủ quyền Iraq vì bất kỳ lý do gì.

"Chính phủ cam kết thu hồi yêu cầu hỗ trợ từ liên minh quốc tế nhằm chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), do các chiến dịch quân sự đã kết thúc và đã giành được chiến thắng", nghị quyết cho hay, "Chính phủ phải nỗ lực cho việc chấm dứt sự hiện diện của bất kỳ quân đội nước ngoài nào trên đất Iraq, và cấm họ sử dụng vùng đất, không phận hoặc vùng nước của chúng ta vì bất kỳ lý do gì."

Nghị quyết của Quốc hội Iraq, không giống như các điều luật, thường không mang tính ràng buộc với chính phủ nước này. Dù vậy, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi trước đó cũng đã kêu gọi Quốc hội phải sớm chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại quốc gia này.

Việc rút 5.200 quân Mỹ khỏi Iraq bị cho là có thể làm tê liệt các chiến dịch chống lại IS và khiến tổ chức này có dịp trỗi dậy. Điều này cũng cho phép Iran tăng cường tầm ảnh hưởng tại nước láng giềng của mình.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thành viên thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nói với Fox News rằng cuộc biểu quyết của Quốc hội Iraq là một biểu hiện đáng quan ngại.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/den-luot-iraq-cang-voi-my-quoc-hoi-hop-bat-thuong-bieu-quyet-truc-xua...Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/den-luot-iraq-cang-voi-my-quoc-hoi-hop-bat-thuong-bieu-quyet-truc-xuat-linh-nuoc-ngoai-1047487.html