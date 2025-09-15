Đặc nhiệm Ukraine thực hiện chiến dịch gây gián đoạn mạng lưới đường sắt ở Nga

Hình ảnh đoàn tàu trật bánh ở Nga. Ảnh: Kyiv Post.

Theo nguồn tin từ HUR, hai binh sĩ Nga thuộc lực lượng vệ binh đã thiệt mạng và một người khác bị mất đôi chân trong vụ phá hoại mới nhất.

Nguồn tin cho biết, nhân viên đường sắt Nga phát hiện mìn lạ trên tuyến Maloarkhangelsk–Glazunovka. Một đơn vị công binh thuộc lực lượng đặc nhiệm Vệ binh Quốc gia Nga được điều đến để rà phá, nhưng quá trình này thất bại, dẫn tới vụ nổ khiến hai binh sĩ tử vong và một người bị thương nặng.

Hậu quả là đến 22 giờ ngày 13/9, dịch vụ đường sắt liên bang buộc phải tạm dừng, hơn 15 chuyến tàu bị chậm ở cả hai chiều. Hành động phá hoại này cũng được xác nhận bởi ông Andrey Klychkov – người đứng đầu vùng Oryol. Người dân địa phương đăng tải nhiều đoạn video ghi lại đám cháy ở hiện trường.

Đêm 13 rạng sáng 14/9, một vụ tấn công khác xảy ra lúc 2 giờ 30 phút (giờ địa phương) trên tuyến đường sắt St. Petersburg–Pskov, đoạn Stroganovo–Mshinsk. Vụ nổ khiến đầu máy tàu bị trật bánh, 15 toa chở nhiên liệu cùng toàn bộ số xăng dầu bị phá hủy.

Theo nguồn tin tình báo Ukraine, các chiến dịch này được phối hợp thực hiện cùng các đơn vị đặc nhiệm thuộc lực lượng vũ trang Ukraine.

“Những tuyến đường sắt này đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm hậu cần cho lực lượng Nga chiến đấu ở vùng Kharkiv và Sumy. Việc phá hủy hạ tầng đường sắt tại đây sẽ khiến Nga gặp khó khăn lớn về hậu cần, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiến hành các hoạt động quân sự chống lại lực lượng phòng vệ Ukraine”, đại diện tình báo Ukraine nhấn mạnh.