Đa dạng chiến lược đối phó biến thể Delta

Cảnh báo của WHO về tiêm kết hợp vắc-xin Bà Soumya Swaminathan, nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hôm 12-7 khuyến cáo không nên tiêm trộn và kết hợp vắc-xin Covid-19 từ các nhà sản xuất khác nhau khi gọi đây là "xu hướng nguy hiểm" vì có rất ít dữ liệu về tác động của phương pháp này đối với sức khỏe người được tiêm. Theo bà Swaminathan, các nghiên cứu về phương pháp trên đang được tiến hành và cần phải chờ đợi thêm. "Chúng tôi hiện mới có dữ liệu về vắc-xin của AstraZeneca và Pfizer. Tình hình hỗn loạn sẽ xảy ra tại các nước nếu người dân bắt đầu quyết định khi nào và ai sẽ được tiêm liều vắc-xin thứ hai, thứ ba và thứ tư" - chuyên gia này nhận định. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi một số nghiên cứu cho thấy kết quả hứa hẹn từ sự kết hợp của các loại vắc-xin khác nhau. Viện Gamaleya của Nga là nhà phát triển vắc-xin đầu tiên thăm dò phương pháp này khi đề nghị tiêm kết hợp vắc-xin Sputnik V cùng với vắc-xin của hãng AstraZeneca (Anh - Thụy Điển) trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng vào năm ngoái. Sau đó, theo đài RT, một số nghiên cứu về kết hợp các loại vắc-xin khác nhau góp phần củng cố quan điểm ủng hộ hướng đi này. Một số quốc gia, trong đó có Anh, Canada, Ý... đã cho phép người dân tiêm vắc-xin từ nhiều nhà sản xuất. Tại Mỹ, đại diện Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh hôm 12-7 tái khẳng định những người đã tiêm phòng đầy đủ không cần tiêm liều bổ sung. Theo Reuters, các quan chức bộ này và hãng Pfizer sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề liệu có cần tiêm liều bổ sung hay không và nếu có thì tiêm khi nào. Một số chuyên gia cho rằng có thể cần đến mũi tiêm nhắc lại nếu có sự gia tăng đáng kể số ca nhập viện hoặc tử vong ở những người đã được tiêm chủng. Cùng ngày, WHO kêu gọi các nước giàu không nên đặt mua thêm vắc-xin để tiêm bổ sung trong lúc nhiều nước vẫn chưa có vắc-xin. Bà Swaminathan cũng nhấn mạnh hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy việc tiêm mũi nhắc lại là cần thiết cho những người đã tiêm phòng đầy đủ. Xuân Mai