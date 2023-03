Cựu Tổng thống thọ nhất lịch sử Mỹ nhờ ông Biden đọc điếu văn

Ông Carter và ông Biden trong một cuộc gặp (ảnh: CNN)

“Cựu Tổng thống Jimmy Carter đã yêu cầu tôi đọc điếu văn. Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói điều này”, CNN hôm 14/3 dẫn phát biểu của Tổng thống Mỹ Biden trong sự kiện gây quỹ ở thành phố Rancho Santa Fe, bang California.

“Tôi đã dành thời gian ở bên cạnh ông ấy. Bệnh tật cuối cùng cũng tìm đến, nhưng các bác sĩ đã tìm ra cách giúp ông ấy cầm cự lâu hơn”, ông Biden nói về căn bệnh ung thư của ông Carter.

Năm 2015, gia đình cựu Tổng thống Carter thông báo, ông có 4 khối u đã di căn đến não. Sau thời gian dài điều trị, sức khỏe của ông Carter dần cải thiện. Năm 2019, sức khỏe của ông Carter yếu dần và phải làm phẫu thuật giảm áp lực lên não.

Hồi tháng 2, Trung tâm Carter thông báo, cựu Tổng thống Mỹ quyết định dành thời gian cuối đời bên gia đình và người thân, thay vì can thiệp y tế.

Theo CNN, ông Biden đã được thông báo về tình trạng sức khỏe kém của ông Carter. Ông Biden là người bạn lâu năm của gia đình ông Carter.

Ông Carter, 98 tuổi, là cựu Tổng thống Mỹ thọ nhất sau khi ông George H.W. Bush qua đời cuối năm 2018 ở tuổi 94. Từ năm 2020, ông Carter hiếm khi xuất hiện trước công chúng do lo ngại dịch Covid-19. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ vẫn theo dõi tình hình trong nước Mỹ và thế giới.

Trước khi tham gia chính trường, ông Carter là nông dân trồng lạc. Năm 1971, ông Carter được bầu làm Thống đốc bang Georgia.

Năm 1976, ông Carter tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông nổi tiếng nhờ câu chuyện từng bắt gặp UFO vào năm 1969 và báo cáo sự việc cho Ủy ban Điều tra Quốc gia về hiện tượng trên không (NICAP).

Từ năm 1977 – 1981, ông Carter giữ chức Tổng thống Mỹ. Sau khi vào Nhà Trắng, ông Carter đã không giữ lời hứa rằng sẽ công khai toàn bộ thông tin về UFO cho công chúng.

Khi được hỏi lý do, ông nói công bố tài liệu về UFO sẽ “tác động tiêu cực đến quốc phòng và đe dọa an ninh quốc gia”. Việc không giữ lời hứa là một trong những nguyên nhân khiến ông Carter bị cử tri quay lưng và thất cử khi mới làm tổng thống được một nhiệm kỳ, theo New York Magazine.

