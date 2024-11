Tin không vui cho Ukraine về nhân vật được được ông Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia?

Ông Walt là đặc nhiệm Mũ nồi xanh (đặc nhiệm lục quân Mỹ) đầu tiên trở thành nghị sĩ Quốc hội. Ảnh: Reuters.

Ông Walzt được biết đến với cách tiếp cận thẳng thắn và sự ủng hộ mạnh mẽ cho tầm nhìn của ông Trump, dự kiến ​​sẽ giám sát sự thay đổi chiến lược trong việc giải quyết các thách thức quốc tế quan trọng, bao gồm xung đột ở Ukraine và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, báo Mỹ Politico đưa tin.

Ông Waltz bày tỏ sự không đồng tình về việc Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự mạnh mẽ cho Ukraine, lập luận rằng các quốc gia châu Âu nên tăng cường hỗ trợ để đảm bảo sự ổn định trong khu vực. Quan điểm của ông bao gồm ủng hộ một kế hoạch hòa bình nhằm đưa Ukraine xích lại gần hơn với phương Tây.

Quan điểm này trái ngược với lập trường của một số thượng nghị sĩ trong đảng Cộng hòa và hầu hết nghị sĩ của đảng Dân chủ, nghĩa là vẫn ủng hộ duy trì hoặc tăng cường viện trợ cho Ukraine.

Cách tiếp cận của cố vấn trong chính quyền mới được xem là phù hợp với lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Đó là giải quyết xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt.

Ông Waltz được cho là sẽ chú trọng việc thúc giục châu Âu đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn với an ninh châu lục, thúc đẩy giải pháp đàm phán, đánh dấu sự thay đổi so với lập trường can thiệp quân sự của các chính quyền Mỹ trước đây.

Bên cạnh lập trường về xung đột ở Ukraine, ông Waltz có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phản ứng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, đặc biệt cả các cuộc đối đầu giữa Israel và Iran.

Theo tờ Politico, việc Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn ông Waltz cho thấy những bước đi cụ thể trong việc xây dựng đội ngũ có chính sách đối ngoại phản ánh các ưu tiên của ông.

Ông Trump cũng dự kiến ​​sẽ bổ nhiệm thượng nghị sĩ Marco Rubio làm Ngoại trưởng Mỹ, tờ New York Times dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.

Ông Rubio là người có quan điểm hoài nghi về các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ. Gần đây, ông đồng tình với ông Trump rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã đi vào bế tắc và cần phải đi đến hồi kết thông qua đàm phán.

