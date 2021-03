Covid-19: Nơi bị nghi phát tán virus SARS-CoV-2 ở Trung Quốc được minh oan?

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 12:14 PM (GMT+7)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ bác bỏ hoài nghi dịch Covid-19 bị rò rỉ ra từ một phòng thí nghiệm bí mật của Trung Quốc, đồng thời chỉ ra rằng chợ bán động vật sống là nguồn gốc của đại dịch.

Theo báo cáo của WHO, các chuyên gia cho rằng virus SARS-CoV-2 rất có thể xâm nhập vào chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán từ động vật sống hoặc thịt đông lạnh. Phát hiện như vậy gây nhiều tranh cãi, bởi làm dấy lên những cáo buộc rằng cuộc điều tra chỉ nhằm "minh oan" do mối liên hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc và WHO.

Các thành viên cấp cao của nhóm điều tra nguồn gốc virus corona do WHO dẫn đầu đã gợi ý rằng báo cáo sẽ đưa ra "lý thuyết thực phẩm đông lạnh" như là lời giải thích tốt nhất cho nguồn gốc của đại dịch đã giết chết hơn 2 triệu người trên toàn cầu.

Một người đàn ông đeo khẩu trang đi ngang qua các cửa hàng trên tầng hai của chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán vào tháng 12 năm ngoái. Ảnh: EPA

Phát biểu tại một hội nghị do tổ chức tư vấn độc lập Chatham House (Hồng Kông) tổ chức vào tuần trước, Peter Daszak - nhà động vật học người Anh thuộc nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 tại Trung Quốc - cho biết các nhà điều tra đã thiết lập mối liên hệ giữa chợ Vũ Hán và các khu vực của Nam Trung Quốc, vốn là quê hương của dơi mang chủng virus corona.

Ông Peter Daszak nói: "Chúng tôi nhận thấy có một đường dẫn từ Vũ Hán đến các tỉnh ở Nam Trung Quốc, nơi có các loại virus họ hàng gần nhất với SARS-CoV-2 được tìm thấy ở dơi. Điều đó khá quan trọng, vì cho thấy mắt xích cũng như lộ trình mà virus có thể lây nhiễm từ động vật hoang dã cho người hoặc động vật được nuôi trong khu vực và được vận chuyển vào chợ Vũ Hán bằng một số phương tiện".

Theo ông Peter Daszak, nguyên nhân rất có thể là do một con dơi hoặc các loài động vật hoang dã khác mang virus là tổ tiên của virus SARS-CoV-2. Sau đó virus đã xâm nhập vào động vật nuôi - có lẽ là động vật hoang dã được nuôi trong các trang trại - hoặc những người có tiếp xúc, và xâm nhập vào khu chợ Vũ Hán theo cách đó. "Tôi tin rằng đó là tình huống có thể xảy ra nhất" - ông Peter Daszak nói với Daily Mail.

Viện Virus học Vũ Hán ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: WIV

Giáo sư Marion Koopmans, nhà virus học người Hà Lan thuộc nhóm chuyên gia từ WHO, tham gia hội nghị cùng với Tiến sĩ Daszak, cho biết thịt đông lạnh có nguy cơ lây nhiễm nhiều nhất. Giáo sư Marion Koopmans cho rằng "nguồn gốc rất có thể không phải từ bên ngoài bao bì thực phẩm đông lạnh, mà có thể là động vật hoang dã đông lạnh".

Như vậy, cả hai nhà khoa học nêu trên đều bác bỏ tuyên bố rằng virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán, dù nơi đây có bộ sưu tập chủng virus trên dơi lớn nhất thế giới và đã phân lập được họ hàng gần nhất với SARS-CoV-2. Tiến sĩ Daszak nhấn mạnh: "Tôi không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào về sự cố rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán".

Thế nhưng một báo cáo tình báo của Mỹ vào tháng 1 cho biết có bằng chứng chỉ ra SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm này, đồng thời nói thêm rằng một số nhân viên của họ có các triệu chứng giống như Covid-19 vào cuối năm 2019.

Trong một diễn biến bất ngờ vào tối 13-3, GS Marion Koopmans thừa nhận với NBC News rằng ít nhất 2 chuyên gia phòng thí nghiệm bị bệnh vào mùa thu năm đó. Dù vậy giáo sư khẳng định rằng tất cả nhà khoa học tại phòng thí nghiệm cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 vào tháng 4 năm ngoái.

