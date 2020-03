Covid-19: 1.200 người tử vong, Thống đốc New York khẩn thiết kêu cứu

Thứ Ba, ngày 31/03/2020 09:00 AM (GMT+7)

Thống đốc bang New York – Mỹ Andrew Cuomo khẩn thiết kêu gọi các tình nguyện viên y tế từ các bang khác đến giúp khi số ca tử vong vì dịch Covid-19 tiếp tục ở mức “kinh hoàng”.

"Hãy đến giúp New York ngay bây giờ" - ông Cuomo kêu gọi vào thời điểm bang này ghi nhận thêm trên 250 người tử vong trong một ngày, nâng tổng số nạn nhân lên hơn 1.200, hầu hết ở TP New York.

Thống đốc bang New York nói: "Chúng tôi mất hơn 1.200 người New York. Đối với tôi, chúng ta đã vượt qua mức kinh hoàng".

Các quan chức y tế cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở địa phương này là sự báo hiệu cho những gì các cộng đồng khác trên khắp nước Mỹ có thể sẽ sớm đối mặt.

Quảng trường Thời đại vắng vẻ. Ảnh: WASHINGTON POST

Ông Cuomo cho biết bang sẽ cần thêm 1 triệu nhân viên y tế. Trước khi thống đốc bang kêu gọi, gần 80.000 cựu y bác sĩ và các chuyên gia khác ở New York đã đăng ký tình nguyện. Chẳng hạn như Jerry Kops, một nhạc sĩ và cựu y tá, trở về nhà ở Long Island, ngoại ô thành phố New York, khi chuyến lưu diễn với show trình diễn Blue Man Group bị gián đoạn vì Covid-19, rồi tình nguyện làm y tá tại đó. Anh chia sẻ: "Họ cần gì, tôi cũng sẵn sàng làm".

Ngoài ra, tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân Mỹ đã có mặt ở TP New York với hơn 1.000 giường. Con tàu này sẽ chữa trị các bệnh nhân không nhiễm virus SARS-CoV-2 để giảm tải cho hệ thống bệnh viện đang căng mình vì Covid-19 của New York.

Ông Cuomo nói: "Bất cứ ai nói rằng tình huống này chỉ có ở thành phố New York là sai lầm. Virus corona chủng mới lây xuyên ranh giới bang, lây trên cả nước. Không có người Mỹ nào miễn dịch với loại virus này".

Tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân Mỹ, với hơn 1.000 giường, đã tới TP New York. Ảnh: AP

Mỹ đã có gần 163.500 ca nhiễm với 3.148 ca tử vong. TP New York là tâm dịch nghiêm trọng nhất, hiện có gần 66.500 người nhiễm Covid-19, tăng khoảng 7.000 ca so với ngày 29-3. Các thành phố như New Orleans, Detroit và một số thành phố khác cũng đang có những điểm dịch đáng báo động.

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của chính phủ Mỹ, cảnh báo rằng các thành phố nhỏ hơn có thể sẽ có số ca nhiễm tăng vọt như đã diễn ra ở TP New York.

Tổng thống Donald Trump và các thành viên trong chính quyền của ông đã thảo luận về việc có nên áp đặt chế độ tự cách ly tại nhà toàn bộ dân cư để làm chậm sự lây lan của Covid-19. Đến thời điểm này, câu trả lời của ông Trump là không.

Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump nói: "Chúng tôi đã nói về vấn đề này. Tôi nghĩ đó không phải là phương án tốt tại thời điểm này. Nếu áp đặt điều đó, chính quyền sẽ thông báo. Nhưng chuyện đó rất khó xảy ra, ít nhất vào lúc này".

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump thông báo Nhà Trắng sẽ duy trì biện pháp giãn cách xã hội tại chỗ đến ngày 30-4. Không lâu trước đó, ông Trump cho biết nước Mỹ sẽ sớm mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh.

