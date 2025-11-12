Công nghệ Su-57 định hình siêu oanh tạc cơ tàng hình PAK DA

Một số linh kiện quan trọng của Su-57, như bộ truyền động thủy lực, hay cơ cấu bản lề có bánh răng dùng để vận hành khoang vũ khí trong, đang được tích hợp lên PAK DA. Giống như tiêm kích Su-57, PAK DA cũng sẽ mang toàn bộ vũ khí bên trong thân để giảm tối đa diện tích phản xạ radar và tăng khả năng tàng hình.

Tác phẩm nghệ thuật không chính thức của máy bay ném bom thế hệ tiếp theo PAK DA. (Nguồn: MW)

Việc "tái sử dụng" công nghệ của Su-57 trong các dự án khác không phải điều mới mẻ. Chẳng hạn, máy bay ném bom tầm trung Tu-22M3M hiện đã dùng hệ thống liên lạc được phát triển dựa trên nền tảng của Su-57, nhờ độ tin cậy cao, tốc độ truyền dữ liệu nhanh, trọng lượng nhẹ và tiết kiệm năng lượng. Giới chuyên gia nhận định, nhiều khả năng PAK DA cũng sẽ áp dụng vật liệu sợi thủy tinh phản xạ thấp – loại vật liệu từng được thử nghiệm trên Su-57, thay cho lớp sơn tàng hình phức tạp, giúp giảm chi phí bảo trì và tăng tuổi thọ.

Những khó khăn và bước tiến trong chương trình PAK DA

Dù được kỳ vọng là "xương sống" của lực lượng ném bom chiến lược Nga trong tương lai, chương trình PAK DA vẫn đang chậm tiến độ đáng kể. Một số nguồn tin phương Tây cho rằng Nga đang gặp khó khăn do thiếu máy công cụ chính xác cao để chế tạo linh kiện.Tuy nhiên, các chuyên gia Nga phản bác nhận định này, cho rằng ngành công nghiệp trong nước đã phụ thuộc nhiều vào công nghệ và thiết bị của Trung Quốc, vốn đang đứng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực máy công cụ, giúp Nga bù đắp đáng kể sự suy yếu của nền công nghiệp Liên Xô cũ.Tháng 12/2023, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã khởi công một cơ sở chuyên phát triển và thử nghiệm PAK DA. Thiết kế tổng thể của máy bay đã hoàn tất từ năm 2019, trong khi động cơ thế hệ mới mang mã Izdeliye RF đã bắt đầu thử nghiệm từ năm 2022. Động cơ này được cho là sử dụng nhiều công nghệ tương tự loại AL-51F trên Su-57, hứa hẹn mang lại khả năng hoạt động yên tĩnh, tiết kiệm và mạnh mẽ hơn.

Tương lai của lực lượng ném bom chiến lược Nga

Chính sự chậm trễ của PAK DA là lý do khiến Nga quyết định nối lại sản xuất máy bay ném bom Tu-160 từ giữa thập niên 2010, coi đây là giải pháp tạm thời cho đến khi PAK DA hoàn thiện. Theo kế hoạch hiện nay, PAK DA có thể chỉ đi vào hoạt động vào cuối những năm 2030.Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào những căn cứ chứa máy bay ném bom chiến lược của Nga trong chiến dịch "Mạng nhện" hôm 1/6 vừa qua, đã khiến vấn đề này trở nên cấp bách hơn. Một số Tu-95MS bị phá hủy được xem là thiệt hại không thể bù đắp, thúc đẩy Moscow đẩy nhanh tiến độ PAK DA để thay thế dàn máy bay cũ.Trong khi đó, bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Mỹ đã cho máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider bay thử thành công vào tháng 11/2023, còn Trung Quốc cũng đã thử nghiệm nhiều mẫu UAV tàng hình cỡ lớn, thậm chí có thiết kế còn lớn hơn cả B-21.