Công dân Mỹ nêu lý do “nằm vùng” ở Ukraine suốt 2 năm để giúp quân đội Nga

Daniel Martindale xuất hiện trong một chương trình truyền hình của hãng thông tấn Nga RIA Novosti. Ảnh chụp màn hình.

Nga hé lộ công dân Mỹ “nằm vùng” ở Ukraine

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti hôm 2/11 công chiếu đoạn video hé lộ công dân Mỹ đã bí mật hợp tác với quân đội Nga trong hơn 2 năm xung đột ở Ukraine.

Trong video, Daniel Martindale giơ cuốn hộ chiếu Mỹ, chứng minh mình là người mang quốc tịch Mỹ. Martindalei cho biết tới Ukraine vào ngày 11/2/2022.

Lý giải nguyên nhân bí mật hợp tác với quân đội Nga, Martindale chia sẻ: “Tôi tham gia truyền giáo ở Ba Lan trong hai năm, trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Tôi theo dõi thông tin từ truyền thông phương Tây, nhận ra xung đột có khả năng sắp nổ ra nên tôi đã tới Ukraine. Tôi đã muốn đến Nga từ lâu và nghĩ rằng đây là cơ hội để mình có thể làm điều đó”.

Ở thời điểm xung đột nổ ra, Martindale tới vùng Donetsk, theo dõi các thông tin về tình hình chiến sự thông qua mạng xã hội Telegram. Martindale tình cờ tìm được tài khoản “lực lượng phòng vệ Donetsk” - lực lượng thân Nga ở miền đông Ukraine, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Kể từ đó, cơ quan tình báo và quân đội Nga đã trực tiếp liên lạc với Martindale.

Martindale bắt đầu hợp tác với quân đội Nga từ giữa năm 2022, cung cấp vị trí Ukraine bố trí lực lượng phòng thủ, nơi Ukraine tập kết binh lực. Điều này giúp Nga có thể giáng những đòn tấn công chính xác bằng tên lửa tầm xa.

Công cụ được Martindale sử dụng để liên lạc với quân đội Nga là một điện thoại chuyên dụng do phía Nga lén cung cấp thông qua máy bay không người lái (UAV).

Martindale được đặc nhiệm Nga sơ tán khỏi tiền tuyến vào ngày 27/10. “Tôi cảm ơn các quân nhân Nga đã giải cứu tôi. Họ hành động rất chuyên nghiệp. Có nhiều mối đe dọa từ UAV và pháo binh Ukraine nhưng tôi đã tới lãnh thổ Nga an toàn”, Martindale nói.

Martindale (giữa) chụp hình cùng các quân nhân Nga. Ảnh: TASS.

Martindale nói rằng nước Nga đã giúp mình “nhận ra góc nhìn khác so với những gì truyền thông phương Tây mô tả”. Sống ở vùng chiến sự trong hơn 2 năm, Martindale nhận thấy “có nhiều người Ukraine đang chờ đợi quân đội Nga tiếp quản lãnh thổ”. Martindale cũng khẳng định không muốn quay trở về Mỹ.

Lí do rút công dân Mỹ khỏi tiền tuyến

Theo nhận định của truyền thông Ukraine, có khả năng Martindale đã được đặc vụ Nga chiêu mộ khi còn ở Ba Lan dù vào thời điểm công dân Mỹ sang Ukraine, xung đột chưa chính thức diễn ra.

Đầu năm nay, một binh sĩ Ukraine tên Maxim Likhachev xác nhận đã làm quen với một số công dân Nga trong thời gian ở Ba Lan từ năm 2021 đến năm 2022. Họ đã khuyên Likhachev nên rời bỏ lực lượng Ukraine để đào tẩu sang phía Nga. Likhachev lái xe tăng đào tẩu vào tháng 5/2024.

Hôm 25/10, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo bắt giữ một nghi can hợp tác với Nga. Người này được xác định là một công dân Ukraine, 34 tuổi, đóng vai trò do thám cho quân đội Nga ở thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk.

Theo Kyiv Post, những diễn biến này không chỉ là sự trùng hợp đơn thuần. Hai ngày sau khi SBU thông báo bắt giữ, quân đội Nga đã rút Martindale khỏi tiền tuyến. Martindale được các đặc nhiệm Nga giải cứu thành công ở thành trì Bogoyavlenka (Ukraine gọi là Bohoyavlenka), cách Vuhledar khoảng 14km.

"Công dân Mỹ góp phần quan trọng giúp Nga nhanh chóng tiến vào Bogoyavlenka gần Vuhledar", người phát ngôn lực lượng dân quân thân Nga ở vùng Donetsk cho biết. "Công dân này hiện đã an toàn. Anh ta sẽ sớm được cấp quyền tị nạn chính trị và cuối cùng được Nga cấp quyền công dân".

Phát ngôn viên không cung cấp lí do quân đội Nga cử đặc nhiệm giải cứu Martindale. Có khả năng người này đã bị nghi ngờ hoặc bại lộ do làng Bogoyavlenka thất thủ một cách nhanh chóng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]