Công chúa Na Uy qua đời sau khi dự tang lễ em trai

Hoàng gia Na Uy thông báo Công chúa Astrid qua đời ngày 11/9, ở tuổi 94. Bà vừa xuất hiện trước công chúng lần cuối tại lễ tang Vua Harald V hôm 9/9. Trong lễ tang, Công chúa Astrid ngồi xe lăn và không tham gia đoàn rước. Bà đến thẳng Nhà thờ Oslo dự nghi lễ tiễn em trai, bên cạnh các thành viên hoàng gia Na Uy.

Vua Haakon VIII bày tỏ đau buồn trước sự ra đi của bác ruột. "Trong suốt cuộc đời dài, Công chúa Astrid đã đại diện cho hoàng gia bằng sự ấm áp và tinh thần trách nhiệm", ông nói trong thông báo của hoàng gia.

Công chúa Astrid của hoàng gia Na Uy sinh năm 1932, mất năm 2026. Ảnh: Instagram

Astrid là con gái của Vua Olav V và Märtha, đồng thời là chị gái của Vua Harald V. Sau khi mẹ qua đời năm 1954, khi mới 22 tuổi, bà đảm nhận vai trò đại diện hoàng gia trong nhiều hoạt động đối nội và đối ngoại.

Astrid kết hôn với Johan Martin Ferner năm 1961 và có năm người con. Bà dành nhiều năm tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt quan tâm đến những người dễ bị tổn thương, đồng thời tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho Hoàng gia trong nhiều thập niên.

Những năm gần đây, sức khỏe của Astrid suy giảm. Bà từng phải nhập viện vì các vấn đề sức khỏe, trong đó có suy tim, nhưng vẫn duy trì các hoạt động công chúng cho đến những ngày cuối đời.

Công chúa Astrid nói lời tiễn biệt cuối cùng với em trai, Vua Harald V. Ảnh: Instagram

Công chúa Astrid ngồi xe lăn tại lễ tang Vua Harald V hôm 9/9. Ảnh: Instagram

Sự ra đi của Astrid diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi em trai bà qua đời. Vua Harald V băng hà ngày 28/8 ở tuổi 89 sau hơn 35 năm trị vì. Ông được an táng tại Oslo ngày 9/9 trong lễ tang cấp nhà nước với sự tham dự của nhiều thành viên hoàng gia và lãnh đạo quốc tế.

Vua Harald được con trai, Vua Haakon VIII, kế vị. Sau tang lễ của Harald, hoàng gia Na Uy một lần nữa bước vào thời gian để tang khi mất thêm một thành viên thuộc thế hệ lớn tuổi nhất của gia đình.