Người kế vị vua trẻ nhất thế giới có chiều cao 1,98 m, thân hình vạm vỡ

Nhà báo Andrew Mwenda, nhà sáng lập The Independent, cho biết Ủy ban Kế vị Hoàng gia Tooro đã triệu tập cuộc họp khẩn tại khách sạn Fort Motel ở thành phố Fort Portal, Uganda, vào ngày 4/9.

Ủy ban có tổng cộng 21 thành viên, 18 người tham dự cuộc họp. Trong đó, 15 thành viên bỏ phiếu ủng hộ George Desmond Kamurasi.

Tuy nhiên, quá trình kế vị chưa hoàn tất. Vương quốc Tooro chưa chính thức công nhận kết quả trên. Theo phong tục của Tooro, danh tính người kế vị dự kiến được công bố sau lễ an táng Vua Oyo.

Dòng dõi hoàng gia

Kamurasi sinh ngày 28/8/1990 trong gia đình hoàng tộc Babiito - triều đại cai trị Tooro qua nhiều thế hệ. Anh là con trai của George Desmond “Jimmy” Mugenyi, em trai của Vua Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III, cha của Vua Oyo vừa qua đời.

Mối liên hệ của Kamurasi với ngai vàng Tooro còn bắt nguồn từ thế hệ trước. Theo Andrew Mwenda, cha của Kamurasi từng được xếp thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng, sau anh trai Olimi Kaboyo. Thông tin này được nêu rõ trong di chúc của cha họ, Vua George David Matthew Kamurasi Rukidi III.

George Desmond Kamurasi trong vòng tay cha lúc nhỏ.

Lúc còn sống, Vua Oyo chưa từng kết hôn, cũng không có con cái được thừa nhận công khai. Vì lý do đó, các trưởng lão Babiito buộc phải tìm kiếm người kế vị trong số họ hàng và Kamurasi được chọn.

Dù mang dòng dõi hoàng tộc, phần lớn cuộc đời trưởng thành của Kamurasi lại diễn ra bên ngoài cung điện.

Sống nhiều năm ở Anh, Kamurasi theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Anh có nhiều năm thi đấu bóng đá bán chuyên tại Anh, trước khi phát triển thêm công việc huấn luyện và đào tạo thủ môn.

Quá khứ tù tội và màn “lột xác” nhờ bóng đá

Trước khi nổi tiếng vì trở thành người kế vị ngai vàng, George Desmond Kamurasi được biết đến chủ yếu trong vai trò thủ môn bóng đá tại Anh.

Theo The Times, người kế vị đang là đội trưởng SE Dons - CLB đang thi đấu ở giải Southern Counties East Football League Premier Division, tương đương hạng 9 trong hệ thống bóng đá Anh. Sở hữu thân hình vạm vỡ, với chiều cao 1,98 m, Kamurasi thường được gọi bằng biệt danh “Big G”.

Trước đó, George Desmond Kamurasi từng khoác áo một số đội bóng bán chuyên như Grays Athletic, Brentwood Town, Potters Bar Town, Tilbury, Greenwich Borough, Ashford United và Hythe Town.

George Desmond Kamurasi có cuộc sống rời xa hoàng gia trước khi được chọn làm người kế vị. Ảnh: FB

Năm 2012, Kamurasi từng được Grays Athletic ghi nhận là thủ môn có màn trình diễn chắc chắn trong trận đấu của đội. Cầu thủ này từng có thời gian tập luyện tại Nike Academy và thử việc ở Peterborough United.

George Desmond Kamurasi cũng xuất hiện trên chương trình bóng đá nổi tiếng của Anh Soccer AM, tham gia phần Car Park Challenge với vai trò thủ môn. Nhiệm vụ là cản phá những cú sút của người nổi tiếng và fan.

Không chỉ thi đấu, Kamurasi còn làm công việc huấn luyện thủ môn. Anh từng là HLV trưởng của đơn vị đào tạo thủ môn GKG Goalkeeping, đồng thời đứng tên điều hành GKGoalkeeping Limited tại Anh.

Đối với Kamurasi, bóng đá không chỉ là sự nghiệp mà còn là con đường thay đổi cuộc đời. Kamurasi từng chia sẻ mẹ qua đời khi anh mới 14 tuổi kéo theo cơn khủng hoảng nghiêm trọng. Anh bị lạc lối hoàn toàn, gia nhập một nhóm bạn xấu và phải ngồi tù.

“Tôi đã rất giận dữ. Tôi đưa ra những quyết định sai lầm. Tôi sa vào con đường sai trái và cuối cùng phải vào tù. Tôi ở trong phòng giam đó và nhận ra mọi việc mình làm đều là lỗi của bản thân. Tôi đã nhận trách nhiệm với chính mình”, Kamurasi kể.

Về sau, Kamurasi tìm thấy cơ hội làm lại cuộc đời thông qua bóng đá. Từ một cầu thủ, anh dần trở thành huấn luyện viên, đội trưởng và người truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ.

Bóng đá giúp Kamurasi vượt qua được bóng tối quá khứ.

Bước ngoặt cuộc đời

Khác với người anh họ chưa từng kết hôn, Kamurasi có gia đình nhỏ. Thông tin về đời tư người kế vị ngai vàng không nhiều. Vợ anh tên là Abbey Rooke, người Anh. Hai người có một con trai. Gia đình 3 người đang sinh sống ở London.

Một chi tiết đáng chú ý là đám cưới của Kamurasi và Rooke mới được tổ chức vào ngày 4/7, chỉ khoảng 2 tháng trước khi Vua Oyo qua đời ở tuổi 34 vào ngày 27/8.

Truyền thông Anh nhận định chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cuộc đời Kamurasi trải qua hai bước ngoặt lớn: lập gia đình và trở thành người kế vị ngai vàng.

The Times cho biết Kamurasi được cho là không muốn rời London để đảm nhận vai trò mới. Bên cạnh đó, lịch thi đấu của SE Dons được cho là trùng với lễ an táng Vua Oyo vào ngày 12/9.

Dù chưa có phát ngôn gì về tình huống bất ngờ, Kamurasi rõ ràng đang đối mặt với một trong những lựa chọn khó khăn nhất đời: Tiếp tục cuộc sống tại London với gia đình và sự nghiệp bóng đá, hay trở về Uganda để đảm nhận vai trò mới trong hoàng gia Tooro.

Kamurasi mới kết hôn được 2 tháng.

Theo ChimpReports, trên thực tế, Kamurasi từng nhiều lần bày tỏ mong muốn trở lại Uganda và đóng góp cho quê hương. Tuy nhiên, bối cảnh đưa ra những lời đó khác hẳn với tình huống hiện tại. K

Tình thế khó xử

Ban đầu, quá trình bầu chọn người kế vị diễn ra trong bối cảnh chưa rõ Vua Oyo có con ruột hay không. Các trưởng lão cấp cao của Babiito đều tuyên bố không biết về người con ruột nào của cố vương.

Trong khi đó, Thủ tướng Tooro Calvin Armstrong Rwomire và Tổng thống Uganda Yoweri Museveni lại đề cập đến sự tồn tại của con trai vị vua quá cố.

Vì danh tính người kế vị chính thức chỉ được công khai sau tang lễ Vua Oyo, Kamurasi vẫn chỉ là người được Ủy ban Kế vị Hoàng gia lựa chọn, chưa phải Omukama mới của Tooro.

Kamurasi vẫn chưa chính thức được công nhận là người kế vị ngai vàng.

Dẫu vậy, tư cách của Kamurasi có được một số sự công nhận mang sức nặng. Theo Andrew Mwenda, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng quốc phòng Uganda, Tướng Muhoozi Kainerugaba, ủng hộ quyết định của ủy ban, đồng thời cho rằng lựa chọn này phù hợp với phong tục, tiền lệ và luật kế vị của Tooro.

Ông Mwenda dẫn lời Tướng Kainerugaba tiết lộ Tổng thống Yoweri Museveni cũng không có ý kiến gì về quyết định của ủy ban. Ông đã cử phái đoàn do bộ trưởng cấp cao dẫn đầu tới Fort Portal để tham vấn các bên liên quan.

Phủ Tổng thống Uganda và Vương quốc Tooro chưa đưa ra tuyên bố chính thức xác nhận Kamurasi được lựa chọn.