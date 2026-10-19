"Kiev không thể bị ép đầu hàng": Chỉ huy Lữ đoàn Ukraine khét tiếng tấn công hàng nghìn mục tiêu Nga tuyên bố

Ukraine không thể bị ép đầu hàng

Yury Fedorenko, Chỉ huy Yurii Trung đoàn hệ thống không người lái số 429 “Achilles” của Ukraine. Ảnh: Yury Fedorenko/ Facebook

Theo Euromaidan Press ngày 17/10, ông Fedorenko đưa ra tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với kênh 24 Kanal, nhấn mạnh Kiev không thể bị ép đầu hàng để chấm dứt chiến tranh.

Đơn vị Achilles được thành lập từ những ngày đầu Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine, tập trung vào trinh sát trên không và tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Đơn vị này được ghi nhận đã thực hiện hơn 57.000 cuộc tấn công. Ông Fedorenko được phong danh hiệu Anh hùng Ukraine vào tháng 1/2026.

Theo vị chỉ huy, sẽ không có chuyện xung đột đột ngột hạ nhiệt một cách thần kỳ. Ông cho rằng sức ép từ Washington hay các đợt tập kích tên lửa của Nga đều không thể bẻ gãy ý chí chiến đấu của người Ukraine nhằm bảo vệ tự do.

Ông Fedorenko nhận định Nga sẽ tiếp tục sử dụng tên lửa đạn đạo, UAV phản lực và máy bay không người lái Shahed để tấn công Ukraine. Những thay đổi chính sách của Mỹ trong thời gian tới cũng khó có thể ngăn Moscow tiếp tục chiến dịch này. Vì vậy, Kiev sẽ tiếp tục tự vệ và đáp trả các cuộc tấn công của Nga.

Vị chỉ huy cũng nghi ngờ khả năng duy trì lâu dài một thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các cơ sở năng lượng.

Ông nhấn mạnh không có biện pháp nào có thể buộc Ukraine đầu hàng trong ngắn hạn.

“Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn do hoàn cảnh đặt ra, bao gồm cả những khó khăn xuất phát từ bên kia đại dương”, ông nói.

Sức ép từ Mỹ có thể thúc đẩy châu Âu hỗ trợ Ukraine

Theo ông Fedorenko, việc Washington thay đổi cách tiếp cận với Moscow đã tạo cú sốc cho châu Âu. Những tuyên bố của Mỹ về khả năng rời NATO hoặc thay đổi cách phân chia gánh nặng an ninh khiến các nhà lãnh đạo châu Âu phải tính toán lại phương án phòng thủ nếu không còn được Washington hỗ trợ như trước.

Điều này cũng khiến các nước châu Âu nhìn nhận mối đe dọa từ Nga không còn là vấn đề riêng của Ukraine mà có thể trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh của chính họ.

Ông Fedorenko cho rằng sự thay đổi nhận thức đó có thể mang lại lợi ích cho Kiev, khi các đối tác châu Âu tăng cường cung cấp vũ khí, tài chính quốc phòng và hỗ trợ kinh tế.

Vấn đề vệ tinh cũng cho thấy Ukraine cần sự hợp tác quốc tế. Theo ông, Kiev không thể tự xây dựng một hệ thống thay thế Starlink do thiếu chương trình không gian riêng. Giải pháp là các nước NATO phối hợp phóng vệ tinh và xây dựng mạng lưới liên lạc dùng chung.