Chủ tịch Kim Jong Un giám sát thử nghiệm máy bay không người lái, Triều Tiên phô diễn sức mạnh quân sự mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) , Chủ tịch Kim hài lòng với kết quả thử nghiệm máy bay tấn công không người lái Kumsong và một máy bay trinh sát không người lái, đồng thời phê duyệt kế hoạch tăng cường hơn nữa năng lực của các UAV.

Đây là lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên đưa tin về máy bay không người lái dòng Kumsong.

Máy bay không người lái tấn công mục tiêu trong cuộc thử nghiệm. (Ảnh: Yonhap)

Hãng KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un cho biết, việc tăng cường trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng hoạt động của các hệ thống vũ khí không người lái nên là ưu tiên hàng đầu trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Ông nhấn mạnh, máy bay không người lái đã nổi lên như một vũ khí quân sự chủ chốt trong chiến tranh hiện đại.

Trước đó, ông Kim từng giám sát một cuộc thử nghiệm máy bay không người lái cảm tử với công nghệ AI hồi tháng 3.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc thử nghiệm. (Ảnh: Yonhap)

Triều Tiên đã và đang tập trung phát triển máy bay không người lái, đặc biệt là kể từ khi nước này đưa quân đến Nga để hỗ trợ lực lượng Nga đối phó với quân đội Ukraine.

Các chuyên gia cho rằng, cuộc thử nghiệm máy bay không người lái mới nhất của Triều Tiên có thể liên quan đến chính sách phát triển quốc phòng mà Bình Nhưỡng dự kiến công bố tại một đại hội đảng quan trọng, diễn ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Hong Min - một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc - cho biết, động thái của Triều Tiên dường như nhằm mục đích phô trương sức mạnh trước các cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Seoul và Washington.

"Triều Tiên dường như muốn thể hiện khả năng do thám hoạt động của đối phương, tấn công các căn cứ radar hoặc phòng không lớn", ông lưu ý.