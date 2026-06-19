Chú chó “mồ côi” gây sốt tại World Cup 2026

Giữa biển người đổ về khu vực sân đấu ở Mexico City, một chiếc xe đạp chở hàng chậm rãi lăn qua. Phía sau xe, một chú chó nhỏ đeo kính, đội mũ, mặc áo tuyển Mexico ngồi ngay ngắn như đã quen với mọi ống kính.

Đó là Osito, chú chó poodle lai 8 tuổi, từng là phận "mồ côi" trước khi được ông Jorge Rangel nhận nuôi.

Theo AP, ông Rangel năm nay 50 tuổi, làm công việc giao các mặt hàng gia dụng quanh Mexico City bằng xe đạp. Suốt 2 năm qua, chú chó Osito gần như không rời chủ.

CĐV thích thú chụp ảnh cùng Osito trước trận Mexico - Hàn Quốc ở bảng A World Cup 2026 tại Mexico City hôm 19-6 (giờ Hà Nội). Chú chó 8 tuổi mặc áo tuyển Mexico, đeo kính và ngồi sau xe của chủ nhân Jorge Rangel. Ảnh: AP

Trong những ngày World Cup 2026 diễn ra tại Mexico, chú chó Osito bỗng trở thành nhân vật được nhiều CĐV săn đón.

Chú chó thường ngồi trong thùng xe phía sau, nơi được lót đệm và thiết kế riêng để cùng ông Rangel đi qua nhiều con phố thủ đô Mexico.

Osito nổi tiếng rất tình cờ khi ông Rangel thử đặt chú lên xe trong một chuyến đi ngắn. Chú chó không sợ, trái lại còn tỏ ra thích thú.

Từ đó, hình ảnh người đàn ông đạp xe chở theo chú chó nhỏ dần trở nên quen thuộc trên đường phố Mexico City.

"Hơn cả một chú chó, nó là bạn đồng hành hằng ngày của tôi"- ông Rangel nói.

Osito gây chú ý với chiếc mũ và cặp kính mang màu cờ Mexico. Chú chó poodle lai từng được nhận nuôi này nhanh chóng trở thành “ngôi sao” đặc biệt bên ngoài sân đấu tại World Cup 2026. Ảnh: AP

Osito gây chú ý không chỉ vì bộ đồ sặc sỡ màu áo Mexico. Chú chó gần như luôn ngồi yên, bình thản giữa tiếng còi xe, tiếng hò reo và đám đông chen chúc.

Nhiều người ban đầu tưởng đó là thú nhồi bông, cho đến khi Osito khẽ cử động hoặc quay đầu nhìn ống kính.

"Nó rất hiền. Ai cũng muốn gặp nó" – ông Rangel kể.

Khi World Cup 2026 đến Mexico, ông Rangel quyết định đưa Osito hòa vào ngày hội bóng đá. Ông chuẩn bị áo tuyển Mexico, trang trí xe đạp và chỉnh lại chiếc kính nhỏ cho chú chó. Chuyến đi tưởng chỉ để vui cùng CĐV lại biến Osito thành gương mặt được chụp ảnh, quay video liên tục.

"Mọi thứ vượt ngoài kỳ vọng của tôi" – ông Rangel chia sẻ.

Phía sau sự nổi tiếng bất ngờ ấy là câu chuyện giản dị về một người chủ và chú chó "mồ côi" được nhận nuôi. Ông Rangel nhận nuôi Osito nhiều năm trước, trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Từ đó, chú chó nhỏ trở thành chỗ dựa tinh thần và người bạn đồng hành gần như mỗi ngày của ông.

Osito ngồi bình thản trong thùng xe đạp chở hàng của ông Jorge Rangel. Suốt 2 năm qua, chú chó gần như đồng hành cùng chủ nhân trên các cung đường giao hàng ở Mexico City. Ảnh: AP

"Tôi không biết yêu một con vật là như thế nào cho đến khi Osito xuất hiện trong cuộc đời mình"- ông bộc bạch.

Sau những lần được CĐV vây quanh, chú chó Osito vẫn trở lại công việc quen thuộc mỗi ngày ngồi. Chú ngồi sau xe, theo chủ nhân Rangel đi giao hàng, len qua các con phố đông đúc và khiến nhiều người bất giác mỉm cười giữa mùa World Cup.

Ông Jorge Rangel chở Osito trên chiếc xe đạp được trang với cờ Mexico, hòa vào dòng CĐV trước trận đấu của đội chủ nhà gặp Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng A. Người đàn ông 50 tuổi xem Osito là bạn đồng hành hằng ngày. Ảnh: AP