Chiến thuật 'tung hỏa mù' giúp đồng minh ông Trump bí mật rời Brazil

Sau thất bại bầu cử trước Tổng thống đương nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva, ông Flavio Bolsonaro, con trai cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, tối 25/10 có bài phát biểu ngắn với vẻ mặt lạnh lùng tại thủ đô Brasilia. Ông từ chối công nhận kết quả và tuyên bố sẽ tìm cách yêu cầu hủy bỏ cuộc bầu cử.

Cảnh sát Brazil sau đó đề nghị Tòa án Tối cao ra lệnh tịch thu hộ chiếu của ông Flavio Bolsonaro, người đang bị điều tra trong ít nhất hai vụ án, trong đó có nghi vấn liên quan đến một đường dây rửa tiền quy mô khoảng 905 triệu USD thông qua các công ty cá cược. Thượng nghị sĩ này phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến hành vi sai trái.

Tòa án Tối cao Brazil phê chuẩn, yêu cầu thượng nghị sĩ này nộp lại hộ chiếu trong vòng 24 giờ để đề phòng nguy cơ ông bỏ trốn. Thời hạn để ông Bolsonaro giao nộp hộ chiếu là trưa 26/10.

Sáng 26/10, chính trị gia 45 tuổi này đăng video lên Instagram, đứng trước một bức tường trống và thông báo với những người ủng hộ rằng Tòa án Tối cao đã cấm ông rời khỏi đất nước, gọi đây là "nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa tôi".

"Tôi chưa bao giờ có ý định rời khỏi đất nước. Tôi sẽ giao nộp hộ chiếu và tự bảo vệ mình trước sự việc phi lý này", ông nói.

Nhưng ông không nộp hộ chiếu đúng hạn và không xuất hiện trong thời gian còn lại của ngày 26/10.

Ông Flavio Bolsonaro trong cuộc tranh luận trên truyền hình ở Sao Paulo, Brazil ngày 18/10. Ảnh: AP

Sáng ngày 27/10, trang tin Infobae của Argentina khiến dư luận Brazil xôn xao vì thông tin ông Bolsonaro dự định lên máy bay tại thành phố Puerto Iguazu, đông bắc đất nước. Các phóng viên lập tức kéo tới tư dinh của ông ở thủ đô Brasilia.

Tại đây, họ ghi nhận đoàn hộ tống gồm ba chiếc ôtô màu đen của ông rời dinh thự, nhưng không thể xác định thượng nghị sĩ này có ngồi trong xe nào hay không.

Đoàn xe sau đó tách ra theo ba hướng khác nhau. Tài xế chiếc xe ở giữa, phương tiện chuyên chở chính trị gia này, hạ cửa kính, cho thấy bên trong không có ai. Trong lúc những đồn đoán lan rộng về việc Bolsonaro đã ra nước ngoài, một nguồn tin cảnh sát xác nhận hộ chiếu phổ thông và hộ chiếu ngoại giao của ông Bolsonaro đã bị hủy. Cùng lúc, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin ông Bolsonaro đang trên đường tới Mỹ.

Tại Brazil, những thông tin gây nhiễu khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Rogerio Marinho, người quản lý chiến dịch tranh cử của Flavio, cho hay ngay cả ông cũng không biết thượng nghị sĩ Bolsonaro đang ở đâu.

"Ông ấy nhắn tin cho tôi sáng nay rằng sẽ chờ thêm một thời gian rồi trao đổi với chúng tôi. Sau đó thì không có gì nữa", Marinho nói với báo giới tại Brasilia với vẻ sửng sốt.

Trong lúc dư luận đồn đoán về tung tích của Bolsonaro, ông thực ra vẫn ở Brazil, dường như tại một địa điểm bí mật, trong lúc chiến dịch "tung hỏa mù" được thực thi.

Đoàn xe tiến vào nơi ở của ông Flavio ở Brasilia ngày 26/10. Ảnh: AFP

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Argentina ngày 28/10 xác nhận Bolsonaro cùng vợ và hai con đã di chuyển qua biên giới, nhập cảnh vào nước này lúc 1h50 sáng hôm đó, tức hơn 12 giờ sau khi những thông tin đầu tiên về việc ông rời Brazil xuất hiện.

Giới chức Argentina cho biết Bolsonaro nhập cảnh "bằng giấy tờ thông hành hợp lệ và không gặp trở ngại pháp lý" qua cầu quốc tế Tancredo Neves, nối thành phố Foz do Iguacu của Brazil với Puerto Iguazu của Argentina. Dù hộ chiếu Brazil đã bị hủy, chính trị gia này còn sở hữu hộ chiếu Italy từ năm 2023, điều có thể đã giúp ông nhập cảnh vào Argentina một cách thuận lợi.

Hiện chưa rõ ông di chuyển từ thủ đô Brasilia đến cửa khẩu Tancredo Neves, địa điểm cách đó hơn 1.500 km, bằng cách nào. Cảnh sát Brazil cho biết không có hồ sơ chính thức ghi nhận việc ông xuất cảnh, ám chỉ Bolsonaro đã vượt biên trái phép.

Theo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Argentina, máy bay riêng đưa ông Bolsonaro cùng gia đình đến thành phố cảng Guayaquil của Ecuador để tiếp nhiên liệu trong thời gian ngắn tại sân bay gần như vắng bóng người ở đây, trước khi cất cánh trở lại.

Theo trang web FlightAware, điểm đến của phi cơ là thành phố Miami, thuộc bang Florida của Mỹ. Khoảng 927.000 người theo dõi hành trình của máy bay qua trang Flightradar.

Ông Flavio Bolsonaro và con gái xuống máy bay tại sân bay Opa-locka, thành phố Miami, bang Florida, Mỹ ngày 28/10. Ảnh: AP

Khoảng 12 giờ sau khi rời Argentina, gia đình ông Bolsonaro tới sân bay Opa-locka ở thành phố Miami, bang Florida. Theo trang web của Bộ An ninh Nội địa Mỹ chuyên theo dõi hoạt động kiểm soát biên giới, ông Bolsonaro nhập cảnh bằng hộ chiếu ngoại giao Brazil, dù nó đã bị giới chức nước này hủy bỏ.

Ông Bolsonaro mặc áo polo xanh hải quân, đeo ba lô khi bước xuống máy bay cùng vợ và hai con gái. Các sĩ quan cảnh sát đã dùng ô che chắn khi tháp tùng họ ra chiếc ôtô rời sân bay.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết các thành viên gia đình ông Bolsonaro đã được kiểm tra và cho phép nhập cảnh "theo luật và thủ tục nhập cư hiện hành".

Gia đình ông Bolsonaro đến Mỹ sau nỗ lực đặc biệt của nhóm nhỏ gồm đồng minh có ảnh hưởng của Tổng thống Donald Trump, quan chức cấp cao Mỹ và Tổng thống Argentina Javier Milei, theo các nguồn tin.

Trong tuyên bố được đưa ra tại Miami ngày 28/10, Bolsonaro cảm ơn Tổng thống Trump vì đã chào đón ông đến "vùng đất của tự do", đồng thời cảm ơn ông Milei vì "lòng can đảm" và "công lý".

Các sĩ quan cảnh sát dùng ô che chắn khi gia đình ông Bolsonaro rời sân bay ở thành phố Miami. Ảnh: AFP

Theo những người nắm rõ các thỏa thuận, sau khi ông Trump chấp thuận cho Bolsonaro và gia đình nhập cảnh Mỹ hôm 27/10, Ngoại trưởng Marco Rubio đã xúc tiến cấp thị thực cho họ. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết gia đình Bolsonaro vào Mỹ theo diện nhập cảnh tạm thời vì lý do nhân đạo, cơ chế cho phép họ ở lại Mỹ trong một năm, không phải cư trú lâu dài.

Cuộc đào thoát của ông Bolsonaro cũng gây tranh cãi ở nước láng giềng Argentina, nơi các nghị sĩ phe đối lập yêu cầu xác minh làm thế nào ông có thể quá cảnh qua nước này. Nghị sĩ đối lập Agustin Rossi đã yêu cầu chính phủ cung cấp cho quốc hội thông tin chi tiết về quy trình cho phép ông Bolsonaro nhập cảnh.