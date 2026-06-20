Chiến sự Trung Đông ngày 20-6: Iran đe dọa Israel "rợn người", ra hướng dẫn mới về Hormuz

Theo Al Jazeera hôm 20-6, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon vẫn tiếp diễn sau khi đợt leo thang xung đột mới nhất lan rộng ra nhiều khu vực ở phía Nam đất nước, đến tận thung lũng Bekaa, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây ra sự tàn phá lớn.

"Việc Israel tiếp tục các cuộc tấn công tàn bạo nhằm mục đích cản trở bất kỳ giải pháp nào cho phép khôi phục ổn định ở Lebanon" - quân đội Lebanon viết trên X.

Thông báo cũng cho biết quân đội Israel đã nhắm mục tiêu và tiêu diệt “một nhân vật quân sự trong quân đội” trên tuyến đường Kafr Reman-Nabatieh.

Quang cảnh đổ nát ở TP Tyre - Lebanon hôm 18-6. Ảnh: AP

Còn theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), một cuộc tấn công của Israel vào làng Barish ở miền Nam Lebanon đã khiến 4 thành viên trong cùng một gia đình thiệt mạng.

Bạo lực xảy ra bất chấp việc Israel và Hezbollah được cho là đã đồng ý ngừng bắn vào ngày hôm trước.

Trong khi đó, Tư lệnh Lực lượng Quds Esmail Qaani, trực thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cảnh báo Israel rằng các tay súng ở Gaza có thể phát động các chiến dịch lớn chống lại nước này.

“Khi chúng tôi nói rằng Hezbollah có Mirsad (máy bay không người lái) các người đã không chú ý và bị mắc bẫy. Gaza cũng đang bị lũ lụt. Nếu các người hành động theo ý muốn của các chính trị gia, các người sẽ bị cuốn vào trận lũ. Hãy cẩn thận!" - vị chỉ huy cảnh báo.

Trong một cuộc điện đàm hôm 20-6, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nói với người đồng cấp Pakistan Ishaq Dar rằng Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm bản ghi nhớ mới ký kết, đặc biệt là yêu cầu ngừng giao tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon.