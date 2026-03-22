Chiến sự Iran chiều 22/3: Tối hậu thư ông Trump gửi Iran chấn động phương Tây; Israel mở rộng tấn công trên bộ Lebanon

Hậu quả vụ tấn công tên lửa của Iran tại Arad. Ảnh EPA

Israel cho biết vật thể bay từ Lebanon gây ra 'thiệt hại và thương tích'

Theo người phát ngôn quân đội Israel, một vật thể bay từ Lebanon đã bắn trúng một thị trấn ở miền bắc Israel, gây thiệt hại và thương vong.

Trong một bài đăng trên X, Avichay Adraee cho biết vụ việc xảy ra cách đây không lâu và đang được điều tra.

Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào được cung cấp về số lượng hoặc mức độ nghiêm trọng của thương vong.

Nếu Trump thực hiện lời đe dọa của mình, điều gì sẽ xảy ra với người dân Iran bình thường?

Điều đó thực sự phụ thuộc vào mức độ "phá hủy" mà ông Trump đã đe dọa sẽ gây ra đối với các cơ sở điện lực đó.

Iran là một quốc gia rộng lớn, gần 2 triệu km2, với hàng ngàn nhà máy điện lớn nhỏ trải khắp cả nước. Chắc chắn sẽ có thiệt hại, nhưng mức độ thiệt hại phụ thuộc vào quy mô của chiến dịch mà ông Trump đã đe dọa.

Theo các nhà lãnh đạo Iran, nước này đang chuẩn bị cho điều đó. Họ đã chuẩn bị cho điều này từ lâu. Và một số điều đó đã xảy ra. Đảo Qeshm đã bị ảnh hưởng cách đây chưa đầy hai tuần, và nhà máy khử muối ở đó đã bị thiệt hại. Khoảng 30 ngôi làng đã không có nước uống trong một thời gian, sau đó nhà máy đã được sửa chữa.

Vì vậy, người Iran biết điều này sẽ gây đau đớn, nhưng họ cũng đang nói về việc trả đũa tương xứng. Và họ đang đe dọa toàn bộ khu vực; họ gọi đó là các cơ sở liên quan đến Mỹ, các nhà máy khử muối nước, các viện nghiên cứu công nghệ..

Và họ đang đặt cược vào khả năng rằng lời cảnh báo về việc gây ra mức độ đau thương tương tự trong khu vực sẽ khiến người Mỹ phải suy nghĩ lại trước khi thực hiện lời đe dọa này.

Ông Trump ra tối hậu thư cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải biển trong vòng 48 giờ.

Iran đã đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng này đối với hầu hết các hoạt động vận chuyển hàng hóa kể từ ngày 28 tháng 2, khi Mỹ và Israel tiến hành đợt tấn công đầu tiên nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo. Sự gián đoạn này, kết hợp với các cuộc tấn công của Iran vào cơ sở hạ tầng dầu khí ở các quốc gia vùng Vịnh, đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Tối thứ Bảy, ông Trump đã đưa ra tối hậu thư cho Tehran sau những nỗ lực thất bại trong việc vận động các nước châu Âu giúp khôi phục quyền tiếp cận eo biển.

“Nếu Iran không MỞ HOÀN TOÀN eo biển Hormuz mà KHÔNG CÓ BẤT KỲ LỜI ĐE DỌA NÀO trong vòng 48 GIỜ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các NHÀ MÁY ĐIỆN của họ, BẮT ĐẦU VỚI NHÀ MÁY LỚN NHẤT TRƯỚC!” tổng thống viết trên Truth Social.

Nhà máy điện lớn nhất của Iran – nhà máy Damavand chạy bằng khí đốt – nằm gần Pakdasht, phía đông nam Tehran. Các cơ sở lớn khác bao gồm các đập thủy điện Shahid Abbaspour, Karun-3 và Masjed Soleyman ở tỉnh Khuzestan, cũng như nhà máy nhiệt điện Kerman ở tỉnh Kerman.

Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran nằm ở Bushehr, trên bờ biển Vịnh Ba Tư. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đầu tuần này rằng một vật thể phóng đã bắn trúng một công trình cách nhà máy khoảng 350 mét.

Israel mở rộng cuộc tấn công trên bộ tại Lebanon

Quân đội Israel cho biết chiến dịch tấn công trên bộ của họ ở miền nam Lebanon vẫn đang tiếp diễn, với các cuộc đột kích vào một số địa điểm của Hezbollah.

Thông báo cho biết ít nhất 10 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng. Thông báo không nêu rõ thời gian hay địa điểm xảy ra các vụ giết người.

Tuyên bố của Israel được đưa ra trong bối cảnh có những báo cáo về giao tranh dữ dội xung quanh các thị trấn chiến lược Khiam và Taybeh của Lebanon. Hezbollah tuyên bố đã thực hiện ít nhất 12 cuộc tấn công vào các vị trí của Israel trong đêm, bao gồm nhiều vụ tấn công bằng tên lửa trong và xung quanh hai thị trấn lân cận.

Đại sứ Iran cho biết, tàu nước ngoài có thể đi qua eo biển Hormuz với sự chấp thuận của Iran

Đại diện của Iran tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cho biết các tàu nước ngoài vẫn có thể đi qua eo biển Hormuz với sự phối hợp từ chính phủ Iran về các biện pháp an ninh và an toàn.

Ali Mousavi, người đồng thời là đặc phái viên của Iran tại Anh, nói với hãng tin Mehr rằng các nghĩa vụ quốc tế phải đi kèm với việc tôn trọng “toàn vẹn lãnh thổ và các quyền của Iran”.

Ông nói thêm rằng Iran sẵn sàng hợp tác với IMO và các quốc gia khác để cải thiện an toàn hàng hải và bảo vệ các thủy thủ.

Ông Mousavi cho biết eo biển Hormuz chỉ bị đóng cửa đối với "kẻ thù" của Iran, đồng thời nói thêm rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Israel là "nguyên nhân gốc rễ của tình hình hiện tại" ở vùng Vịnh và eo biển Hormuz.

Còi báo động không kích vang lên ở miền trung và bắc Israel

Theo đài truyền hình Channel 12, một cuộc tấn công tên lửa từ Iran đã gây báo động ở miền trung Israel, trong khi các vụ phóng tên lửa từ Lebanon đã gây báo động ở phía bắc nước này.

Theo thông tin từ dịch vụ cấp cứu Israel, không có báo cáo về thương vong nào ở miền trung Israel, nhưng có một người bị thương ở phía bắc.