Chiến sự Iran 1/4: Ông Trump ấn định thời gian kết thúc xung đột; Iran doạ tấn công các gã khổng lồ năng lượng Mỹ

“Chúng ta đã thay đổi chế độ. Thay đổi chế độ không phải là một trong những mục tiêu của tôi. Tôi chỉ có một mục tiêu: họ sẽ không còn vũ khí hạt nhân, và mục tiêu đó đã đạt được. Họ sẽ không còn vũ khí hạt nhân. Nhưng chúng ta đang hoàn thành công việc, và tôi nghĩ có lẽ trong vòng hai tuần, hoặc có thể thêm vài ngày nữa, để hoàn tất. Nhưng chúng ta muốn tiêu diệt tất cả những vũ khí hạt nhân mà họ có,” ông Trump nói từ Phòng Bầu dục.

Tổng thống nói thêm rằng chiến tranh có thể kết thúc sớm hơn nếu đạt được thỏa thuận.

“Có thể chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận vì họ muốn đạt được thỏa thuận. Họ muốn đạt được thỏa thuận hơn tôi. Nhưng trong một thời gian khá ngắn, mọi việc sẽ kết thúc”, ông Trump nói.

“Hiện tại chúng ta có một nhóm người rất, rất khác biệt. Họ lý ​​trí hơn nhiều", ông nói, thể hiện sự lạc quan về các cuộc đàm phán.

Ông Trump nhắc lại rằng việc mở lại eo biển Hormuz nên là vấn đề của các quốc gia khác , nói rằng việc đảm bảo an ninh cho tuyến đường thủy quan trọng này sẽ thuộc trách nhiệm của họ.

“Nếu Pháp hoặc một quốc gia nào khác muốn có dầu hoặc khí đốt, họ sẽ đi qua eo biển Hormuz và có thể tự lo liệu được,” ông nói.

“Những gì xảy ra ở eo biển, chúng tôi sẽ không liên quan gì đến nó cả,” ông nói thêm.

Một nhà máy thép khác của Iran gần Isfahan đã bị sập

Theo hãng tin Fars, ngoài nhà máy thép Mobarakeh ở Isfahan, khu phức hợp thép Sefidasht ở Borujen cũng bị trúng bom.

Hiện chưa có thông tin ngay lập tức về thương vong hay mức độ thiệt hại do vụ tấn công gây ra.

Theo hãng tin Fars, lực lượng cứu hộ đã được điều động ngay lập tức đến hiện trường, cách thành phố Isfahan khoảng 110km về phía tây nam.

Ông Trump nói rằng Iran sẽ mất từ ​​15 đến 20 năm để tái thiết

Ông Trump nói rằng Iran sẽ cần "15 đến 20 năm" để tái thiết sau các cuộc tấn công dữ dội của Mỹ và Israel.

“Chúng tôi muốn phá hủy mọi thứ mà họ có thể,” ông nói với các phóng viên. “Chúng tôi đã khiến họ thụt lùi. Sẽ mất từ ​​15 đến 20 năm để họ xây dựng lại những gì chúng tôi đã gây ra cho họ.”

“Họ không có hải quân. Họ không có quân đội. Họ không có không quân. Họ không có hệ thống viễn thông. Họ không có hệ thống phòng không. Họ không có người lãnh đạo.”

“Nếu họ ngồi vào bàn đàm phán, điều đó sẽ tốt. Nhưng việc họ có ngồi vào bàn đàm phán hay không cũng không quan trọng”, ông Trump nói thêm.

Tên lửa Iran chuyển hướng tấn công sang các mục tiêu chiến lược trong bối cảnh các cuộc oanh tạc của Hezbollah leo thang

Những gì chúng ta thấy là số lượng tên lửa của Iran giảm, nhưng giá trị của các mục tiêu mà chúng nhắm đến lại tăng lên.

Chúng ta đã thấy nhà máy lọc dầu ở Haifa, nhà máy hóa chất ở Beersheba, nhà máy điện, một trong những nhà máy quan trọng nhất của Israel, ở Hadera trước đó, và đồng thời, chúng ta cũng thấy số lượng tên lửa của Iran giảm đi nhưng sức mạnh của chúng lại tăng lên.

Chúng ta cũng đã chứng kiến ​​sự gia tăng các cuộc tấn công từ Hezbollah. Tối nay, chúng ta đã chứng kiến ​​một loạt tên lửa lớn từ Hezbollah nhắm vào Nahariya, Acre và Haifa. Chúng ta đã nhận được báo cáo về một số địa điểm bị ảnh hưởng và một số khu vực thậm chí bị mất điện, ít nhất là trong thời gian ngắn, do những tên lửa đó.

Vì vậy, tất cả những điều đó đang xảy ra cùng một lúc trong khi tình hình của người dân Israel bình thường vẫn tiếp diễn. Tình trạng khẩn cấp sẽ không được dỡ bỏ ngay cả bây giờ, khi người dân Israel đang bước vào kỳ nghỉ Lễ Vượt Qua.

Thị trường năng lượng nên chuẩn bị cho những biến động mạnh hơn nữa trong bối cảnh bất ổn do chiến tranh Iran gây ra

Neil Quilliam, một nhà phân tích thuộc Chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Chatham House, nói với Al Jazeera rằng ông dự đoán thị trường năng lượng sẽ biến động mạnh hơn.

Ông cho rằng những quyết định gần đây của chính quyền Trump về cuộc xung đột Iran cho thấy việc giảm leo thang có thể không sắp xảy ra.

“Có 5.000 binh lính đang tiến về khu vực này, những lời đe dọa nhắm vào đảo Kharg, và phía Iran cảnh báo về một phản ứng đáp trả, nói rằng họ có thể nhắm mục tiêu vào các nhà máy khử muối nước và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực”, Quilliam nói.

“Có rất nhiều điều chưa biết và mức độ không chắc chắn cao, điều này sẽ khiến giá cả tiếp tục biến động".

Iran đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các công ty công nghệ Mỹ nếu thêm nhiều lãnh đạo bị sát hại

Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin Iran đã đe dọa tấn công các công ty công nghệ Mỹ nếu thêm nhiều lãnh đạo của nước này bị sát hại.

"Vì các công ty công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo của Mỹ là yếu tố chính trong việc thiết kế và theo dõi các mục tiêu ám sát, nên để đáp trả các hoạt động khủng bố này, từ nay trở đi, các tổ chức chủ chốt tham gia vào các hoạt động khủng bố sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta", hãng tin Fars dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết.

Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel, Tesla, Boeing và JP Morgan nằm trong số 17 công ty mà IRGC đe dọa sẽ nhắm mục tiêu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kêu gọi nhân viên của các công ty công nghệ Mỹ trong khu vực “lập tức rời khỏi nơi làm việc” và cư dân sống gần văn phòng của các công ty đó di chuyển đến nơi an toàn.

"Các công ty tích cực tham gia vào các kế hoạch khủng bố sẽ phải chịu hành động trả đũa tương ứng với mỗi vụ ám sát", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố.

Theo hãng tin Fars, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết: "Bắt đầu từ 20:00 ngày thứ Tư, 1 tháng 4 (giờ Tehran), các công ty này nên chuẩn bị tinh thần đón nhận việc các đơn vị liên quan của họ bị phá hủy để trả đũa cho mỗi vụ ám sát ở Iran".

Tổng thống Iran tuyên bố nước này sẵn sàng ngừng chiến nếu không bị tấn công lần nữa

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm thứ Ba rằng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói nước ông sẵn sàng ngừng chiến, với điều kiện là họ biết sẽ không bị tấn công lần nữa.

Theo Press TV, ông Pezeshkian cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ tìm kiếm căng thẳng hay chiến tranh ở bất kỳ giai đoạn nào, và chúng tôi có đủ quyết tâm để chấm dứt cuộc chiến này nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, đặc biệt là các đảm bảo cần thiết để ngăn chặn sự tái diễn của hành động gây hấn”.

Press TV đã đưa tin về phát biểu của ông Pezeshkian trong một bài báo về cuộc hội đàm giữa tổng thống Iran và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Các báo cáo về những bình luận tương tự đã đẩy giá cổ phiếu tăng cao vào khoảng giữa trưa nay, sau đợt phục hồi trước đó nhờ những bình luận của các quan chức chính quyền Trump về việc chấm dứt chiến tranh.

Bản ghi âm cuộc gọi của Costa không hề đề cập đến những bình luận được cho là của Pezeshkian. Một quan chức Liên minh châu Âu nói với CNN rằng “tổng thống Iran đã giữ nguyên quan điểm trong cuộc trò chuyện với chủ tịch Hội đồng châu Âu hồi đầu ngày hôm nay”.

Press TV đưa tin rằng trong cuộc điện đàm, ông Pezeshkian đã chỉ trích Liên minh châu Âu vì không lên tiếng đủ mạnh mẽ về cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel với Iran.

Ông Pezeshkian cho biết: “EU nên điều chỉnh các chính sách và lập trường của mình dựa trên luật pháp quốc tế và phù hợp với các quy tắc tương tác mang tính xây dựng và chuyên nghiệp với các bên khác”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với Al Jazeera hôm thứ Ba rằng Iran hiện không đàm phán với Hoa Kỳ, mặc dù Iran đã nhận được thông điệp từ chính quyền Trump.