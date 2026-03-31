Siêu tàu chở 320.000 tấn dầu thô của Kuwait trúng hỏa lực, bốc cháy

Báo Guardian hôm nay (31/3) dẫn thông báo của Tập đoàn dầu khí Kuwait (KPC) xác nhận tàu chở dầu thô cỡ lớn Al Salmi bị tấn công khi đang neo đậu tại cảng Dubai của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), gây cháy và hư hại phần vỏ tàu.

Giới chức Dubai cùng ngày xác nhận đã xảy ra một sự việc liên quan đến máy bay không người lái (UAV) và một tàu chở dầu Kuwait. "Các đội chữa cháy trên biển đang nỗ lực hành động để kiểm soát đám cháy", giới chức Dubai thông tin.

KPC cáo buộc Iran đã tập kích con tàu "có chủ đích". Iran chưa bình luận về tuyên bố nêu trên. Tàu Al Salmi đã được bơm đầy dầu và có nguy cơ tràn dầu ra vùng biển xung quanh. Toàn bộ 24 thành viên thủy thủ đoàn đã thoát hiểm, không có thương vong.

Tàu chở dầu thô Al Salmi được đóng năm 2011, có chiều dài 333m, chiều rộng 60m và trọng tải toàn phần gần 320.000 tấn.

Sau sự cố với tàu Al Salmi và các diễn biến căng thẳng ở Trung Đông, giá dầu thô thế giới tiếp tục biến động. Lúc 8h30 sáng (31/3, giờ Hà Nội), dầu Brent tiêu chuẩn quốc tế (hợp đồng giao tháng 5/2026) giao dịch ở mức 114 USD/thùng và có dấu hiệu tăng.

Ipek Ozkardeskaya, nhà phân tích cấp cao tại Swissquote, nói với Guardian: "Giá dầu thô có thể tăng lên 150 USD, thậm chí 200 USD/thùng nếu xung đột không nhanh chóng kết thúc. Nếu giá dầu cán mốc 120-130 USD thì sẽ kéo theo nguy cơ suy thoái toàn cầu".