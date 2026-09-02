5 trận địa pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9/2026 tại Hà Nội

Trong đó có chương trình bắn pháo hoa tại 5 trận địa, diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 2/9/2026.

Các trận địa được bố trí trước trụ sở Báo Hà Nội mới, trước Bưu điện Hà Nội, đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất, khu vực đường đua F1 thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội