Bộ trưởng Quốc phòng Israel mang theo “mớ bòng bong” tới Mỹ

Trong cuộc gặp kéo dài 2 giờ giữa ông Yoav Gallant với Ngoại trưởng nước chủ nhà Antony Blinken, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến tình hình Dải Gaza. Ngoại trưởng Antony Blinken đã thông báo với ông Yoav Gallant những nỗ lực ngoại giao đang được thực hiện nhằm thúc đẩy an ninh, quản trị và tái thiết ở Gaza trong thời kỳ hậu xung đột. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh leo thang xung đột hơn nữa tại Lebanon, coi đây là những việc cần thiết đối với an ninh của Israel. Washington đã nhiều lần kêu gọi Israel xây dựng kế hoạch thực tế sau cuộc xung đột ở Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, ông Yoav Gallant khẳng định, Israel sẽ tiếp tục nỗ lực để toàn bộ số con tin đang bị giam giữ tại Gaza được trả tự do, đồng thời kêu gọi hợp tác chặt chẽ với Washington sau những căng thẳng trong mối quan hệ. Cùng ngày, Thủ tướng Benjamin cho biết, những tranh cãi với Mỹ về sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí sẽ sớm được giải quyết, các quan chức hàng đầu của Israel đã vận động những người đồng cấp Mỹ của họ ở “các cấp cao nhất” để chuyển giao vũ khí nhanh hơn.

Ông nói: “Sau nhiều tháng không có sự thay đổi nào trong vấn đề này, tôi đã quyết định công khai nó”. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đồng thời tuyên bố, Israel vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và con tin ở Gaza theo đề xuất ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc đẩy. Tuy nhiên, ông khẳng định, Israel sẽ không kết thúc xung đột cho đến khi đạt mục tiêu loại bỏ được Hamas.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đến Mỹ khi tình hình Dải Gaza đang có những tiến triển tích cực, song xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Lebanon lại có dấu hiệu leo thang. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Charles Brown cảnh báo rằng, một cuộc tấn công của Israel ở Lebanon có khả năng làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn, thu hút sự tham gia của Iran và các chiến binh liên kết với Iran. Ông nêu rõ: “Xét về năng lực tổng thể, số lượng tên lửa và những thứ tương tự, Hezbollah mạnh hơn Hamas. Và tôi chỉ muốn nói rằng, có lẽ tôi sẽ phải chứng kiến xu hướng Iran hỗ trợ nhiều hơn cho Hezbollah”. Đồng quan điểm, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách Trung Đông, ông Amos Hochstein nhấn mạnh khả năng xảy ra một “cuộc chiến tranh lớn hơn”. Phát biểu trong chuyến thăm Trung Đông hồi tuần trước, ông nhấn mạnh: “Tình hình đang nghiêm trọng. Chúng ta đã chứng kiến leo thang trong vài tuần trở lại đây. Điều Tổng thống Joe Biden mong muốn là tránh mở rộng leo thang thành cuộc chiến lớn”.

Một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah sẽ gây thiệt hại nặng nề cho tất cả những bên liên quan, và những dư chấn của nó sẽ làm rung chuyển toàn bộ khu vực cũng như thế giới. Nó sẽ có nguy cơ làm hỏng quá trình bình thường hóa mong manh do Mỹ dẫn đầu vốn đã được hình thành một cách tỉ mỉ nhằm cải thiện mối quan hệ giữa Israel và các nước láng giềng Arab. Hơn nữa, một cuộc chiến tranh toàn diện có thể sẽ kéo Iran vào cuộc xung đột và gây thương vong nhiều hơn so với những cuộc chiến đẫm máu, bất phân thắng bại giữa Israel và Hezbollah năm 1996 và 2006. Đó chính là thông điệp mà Iran đang gửi đi. Tháng 4 vừa qua, trong một động thái chưa từng có, Iran đã lần đầu tiên tấn công trực tiếp vào Israel từ lãnh thổ của mình - vượt qua những gì mà trong nhiều thập niên được coi là “ranh giới đỏ”. Nhưng, với áp lực gia tăng trong nước nhằm giải quyết vấn đề ở biên giới phía Bắc do Hezbollah gây ra, liệu các nhà lãnh đạo Israel có tiếp tục lắng nghe lời kêu gọi kiềm chế của Mỹ?

Kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự trả đũa Hamas ở Gaza 8 tháng trước, sau vụ tấn công ngày 7/10 năm ngoái, Hezbollah và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thường xuyên tấn công lẫn nhau xuyên biên giới. Tuy nhiên, họ đã duy trì cuộc giao tranh này dưới ngưỡng chiến tranh toàn diện, hoặc trong phạm vi mà các chính trị gia Lebanon gọi là “trong tầm kiểm soát” với những quy định không chính thức được thiết lập sau năm 2006 để giảm nguy cơ tính toán sai lầm và leo thang bởi cả hai bên. Tuy nhiên, như Đặc phái viên Amos Hochstein đã lưu ý, những ngày gần đây đã chứng kiến những thay đổi từng bước, với sự tăng cường tấn công đáng kể của Hezbollah và Thủ tướng Benjamin Netanyahu, hôm 23/6, cho rằng, trận chiến khốc liệt ở Rafah sắp kết thúc, trận chiến tiếp theo sẽ là với Hezbollah. Khi IDF hoàn thành cuộc chiến khốc liệt ở Rafah, “chúng tôi sẽ hướng về phía Bắc”, ông Netanyahu nói, trong bối cảnh ngày càng có nhiều dự báo rằng IDF chuẩn bị phát động một chiến dịch quân sự ở Lebanon nhằm đánh bật Hezbollah khỏi khu vực biên giới với Israel. Ông Amos Hochstein lưu ý, nhu cầu giảm leo thang là “khẩn cấp”, đồng thời nhấn mạnh rằng, các cuộc tấn công lẫn nhau qua biên giới đã “diễn ra đủ lâu”.

Nhận xét của ông Amos Hochstein dựa trên thực tế là tuần trước, Hezbollah đã bắn hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào các địa điểm quân sự của Israel sau khi một trong những chỉ huy cấp cao của họ, Taleb Abdullah, bị IDF tiêu diệt. Tổng cộng, Hezbollah cho biết, họ đã tiến hành hơn 2.000 cuộc tấn công vào Israel kể từ tháng 10 năm ngoái và sẽ chỉ chấm dứt hành động khi đạt được thỏa thuận ở Gaza - một khả năng dường như ngày càng xa vời. Thêm vào tình trạng báo động gia tăng, Hezbollah công bố một đoạn video gần 10 phút về cảng Haifa và các địa điểm quân sự nhạy cảm khác ở miền Bắc Israel, bao gồm cả hệ thống phòng không Iron Dome và David's Sling. Về phần mình, Israel đã cảnh báo trong nhiều tháng nay rằng họ có ý định đẩy Hezbollah ra xa biên giới với Lebanon và qua sông Litani - thông qua ngoại giao hoặc chiến tranh. Và trong những ngày gần đây, lời lẽ của các quan chức Israel đã trở nên cứng rắn hơn một cách đáng chú ý: Ngoại trưởng Israel Israel Katz cảnh báo Hezbollah rằng, trong trường hợp xảy ra “chiến tranh tổng lực”, lực lượng này sẽ bị tiêu diệt và rằng Israel “rất gần đến thời điểm chúng tôi quyết định thay đổi chính sách”. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết IDF đã phê duyệt kế hoạch tác chiến của họ nhằm tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới phía Bắc của Israel.

