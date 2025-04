Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ vướng rắc rối mới

Theo nguồn tin của truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pete Hegseth đã tạo một nhóm chat khác trên ứng dụng Signal, có sự tham gia của vợ và anh trai ông, chia sẻ các thông tin quân sự tương tự những gì ông đã gửi trong nhóm chat có các nhà lãnh đạo cấp cao khác.

Đó là thông tin về các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhắm vào lực lượng Houthi ở Yemen hồi tháng 3.

Hôm 21-4, một nhân vật giấu tên có trong danh sách nhận tin nhắn của ông chủ Lầu Năm Góc đã xác nhận với hãng tin AP về nhóm chat thứ 2 này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth - Ảnh: ABC NEWS

Signal là một ứng dụng nhắn tin thương mại, không được phép sử dụng để truyền đạt thông tin quốc phòng nhạy cảm hoặc thông tin mật.

Theo nguồn tin của AP, nhóm chat thứ 2 này có 13 người và mang tên "Defense' Team Huddle". Một nguồn tin khác tiết lộ nhóm này bao gồm vợ và anh trai ông Hegseth.

Đó là bà Jennifer Hegseth, cựu nhà sản xuất của Fox News, cũng như ông Phil Hegseth, người được thuê làm cố vấn cấp cao và nhân viên liên lạc của Bộ An ninh nội địa tại Lầu Năm Góc.

Cả hai đều từng tháp tùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ trong nhiều cuộc họp cấp cao.

Trước đó, ông Hegseth từng bị chỉ trích vì đã chia sẻ thông tin về cuộc không kích nhắm vào Houthi nói trên trong một nhóm chat Signal khác với sự tham gia của nhiều quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả Phó Tổng thống JD Vance.

Nhóm này ban đầu do Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz lập ra và "mời nhầm" một nhà báo vào nhóm là ông Jeffrey Goldberg, Tổng Biên tập của The Atlantic.

Chính tờ báo này đã công bố nội dung một đoạn trò chuyện trong đó ông Hegseth liệt kê các hệ thống vũ khí và mốc thời gian cho cuộc tấn công vào Houthi hồi tháng 3.

Tiết lộ về nhóm chat thứ 2 gây ra làn sóng chỉ trích mới đối với ông Hegseth và chính quyền ông Donald Trump.

Hiện chính quyền Mỹ vẫn chưa có hành động nào đối với các quan chức an ninh quốc gia cấp cao đã tham gia thảo luận trong nhóm chat đầu tiên.

“Các chi tiết liên tục được tiết lộ. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu cách ông Pete Hegseth gây nguy hiểm cho tính mạng con người” - lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer viết trên X kèm với bình luận rằng ông Hegseth nên bị cách chức.