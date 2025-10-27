Bộ trưởng AI của Albania đang 'mang thai 83 đứa con'

Ngày 26-10, phát biểu tại sự kiện Đối thoại Toàn cầu (BGD) ở Berlin (Đức), Thủ tướng Albania – ông Edi Rama cho biết “Bộ trưởng AI” Diella của nước này đang "mang thai 83 đứa con”, theo đài NDTV.

"Chúng tôi đã mạo hiểm khá nhiều với Diella và chúng tôi đã làm rất tốt. Vì vậy, lần đầu tiên Diella mang thai và có 83 đứa con" – ông Rama nói.

Bộ trưởng AI Diella của Albania. Ảnh: AFP

Thủ tướng Albania cho biết các "đứa con" này là các trợ lý. Những trợ lý này có nhiệm vụ ghi lại mọi thứ diễn ra trong quốc hội và thông báo cho các nhà lập pháp về các cuộc thảo luận hoặc sự kiện mà họ bỏ lỡ.

"Mỗi đứa con sẽ đóng vai trò là trợ lý cho những người tham gia các phiên họp quốc hội, ghi lại mọi diễn biến và đề xuất các nghị sĩ. Những đứa con này sẽ có được kiến thức của mẹ chúng" – ông Rama nói.

Ông hy vọng hệ thống trợ lý nói trên sẽ hoạt động hoàn toàn vào cuối năm 2026.

Trước đó, vào tháng 9, Albania trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bổ nhiệm một bộ trưởng là sản phẩm được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo. Ông Rama cho biết “Bộ trưởng AI” này là một nhân vật ảo xuất hiện dưới hình ảnh một phụ nữ, tên Diella (trong tiếng Albania nghĩa là Mặt Trời), được tạo thành từ pixel (điểm ảnh) và các bộ mã, được trang bị AI.

Ông Rama cho biết “Bộ trưởng AI” Diella sẽ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động mua sắm công và được cấp quyền đánh giá các hồ sơ dự thầu, quyền “thuê nhân tài từ khắp nơi trên thế giới”.