Bộ Tư pháp: Ông Đinh La Thăng đang chấp hành hình phạt tù, tài sản không đảm bảo để thi hành án

Ngày 27-10, tại họp báo quý III/2025 của Bộ Tư pháp, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), đã trả lời báo chí về kết quả thi hành án trong các vụ án liên quan đến ông Đinh La Thăng.

Quang cảnh cuộc họp báo quý III/2025 của Bộ Tư pháp. Ảnh: Minh Chiến

Bà Trần Thị Phương Hoa cho biết theo các bản án, ông Đinh La Thăng phải liên đới cùng các đồng phạm thi hành 3 vụ án, tổng số tiền thi hành án là hơn 830 tỉ đồng. Đến nay, riêng ông Đinh La Thăng đã thi hành án hơn 4 tỉ đồng, số tiền còn lại phải thi hành án là hơn 825 tỉ đồng.

Theo bà Trần Thị Phương Hoa, khó khăn trong quá trình thi hành án vụ án ông Đinh La Thăng là ông Thăng đang chấp hành hình phạt tù, tài sản không đảm bảo để thi hành án.

Lãnh đạo Cục Quản lý Thi hành án dân sự cũng cho biết qua quá trình xác minh để triển khai thi hành án, ông Đinh La Thăng có tài sản duy nhất đứng tên chung vợ chồng là một bất động sản ở Hà Nội. Cơ quan thi hành án đã tiến hành quy trình để thi hành án được số tiền hơn 4 tỉ đồng nêu trên.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Trần Thị Phương Hoa cho biết cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục xác minh, nếu có các tài sản liên quan đến ông Đinh La Thăng, sẽ thi hành án theo quy định của pháp luật.

Về công tác thi hành án dân sự nói chung, ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, cho biết trong điều kiện số lượng việc và tiền phải thi hành tăng mạnh, phát sinh nhiều vụ việc lớn, phức tạp, đồng thời phải khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thi hành án dân sự, kết quả công tác thi hành án vẫn giữ được sự ổn định, tăng trưởng tích cực.

Kết quả thi hành án dân sự từ ngày 1-10-2024 đến 30-9-2025 cho thấy tổng số việc phải thi hành là 1.064.419 việc, có điều kiện thi hành là 685.898 việc. Đã thi hành xong 577.876 việc (tăng 0,4% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 84,25%.

Tổng số tiền phải thi hành là trên 686 ngàn tỉ đồng, có điều kiện thi hành trên 267 ngàn tỉ đồng. Đã thi hành xong trên 150 ngàn tỉ đồng (tăng hơn 30.000 tỉ đồng, 4,67% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 56,13%. Kết thúc năm công tác, các cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về việc và về tiền.

Về kết quả thi hành án hành chính, các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 868 bản án, quyết định (giảm 27 bản án so với năm 2024).

Các cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện theo dõi 2.105 bản án, quyết định. Trong đó, đã ban hành văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 1.520 bản án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án trong 1.081 bản án; đăng tải công khai 532 quyết định buộc tòa án hành chính của tòa án; có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền đôn đốc, xử lý trách nhiệm đối với 254 bản án.