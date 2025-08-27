Ảnh vệ tinh tiết lộ quy mô khí tài xuất hiện trong lễ duyệt binh Trung Quốc

Theo Bloomberg, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ trình làng các tên lửa chống hạm, máy bay không người lái tấn công và trinh sát mới nhất, cũng như tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc diễu binh sắp tới, nhằm thể hiện sức mạnh quân sự, đồng thời quảng bá và thu hút các khách hàng tiềm năng.

Ấn phẩm này cho biết, hình ảnh vệ tinh được Airbus chụp hôm 9/8 cho thấy xe bọc thép, hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái được tập kết tại một vùng ngoại ô thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 9/8 cho thấy trang thiết bị quân sự tập kết tại vùng ngoại ô thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Airbus

Quan sát bức ảnh được được công bố, các chuyên gia từ Mạng lưới hạt nhân mở có trụ sở ở Vienna nhận định, những loại vũ khí này rất có thể xuất hiện trong lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, dự kiến diễn ra ngày 3/9.

Tianran Xu, một nhà phân tích cấp cao tại Mạng lưới hạt nhân mở cho biết, trong số các vũ khí được chụp trong hình ảnh vệ tinh, dường như có sự xuất hiện của máy bay không người lái (UAV) tấn công và trinh sát. Điều này hoàn toàn trùng khớp với các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy những vũ khí này được di chuyển trên đường phố Bắc Kinh.

Ông không loại trừ khả năng máy bay không người lái nói trên là UAV FH-97, được thiết kế để phối hợp với các máy bay chiến đấu có người lái nhằm nâng cao khả năng tác chiến.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 25/8 cho thấy trang thiết bị quân sự tập kết tại vùng ngoại ô thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Planet Labs

"PLA hiện đang tập trung vào việc phát triển các hệ thống không người lái, các cuộc tấn công chính xác cũng như năng lực tác chiến công nghệ cao", chuyên gia này lưu ý.

Theo ông Xu, tên lửa đạn đạo liên lục địa DF- 41 với tầm bắn lên đến 15.000 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cũng có thể xuất hiện trong bức ảnh vệ tinh.

Cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II sẽ diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và các nhà lãnh đạo cấp cao của một số quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025.