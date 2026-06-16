Bên trong thỏa thuận Mỹ - Iran: Lập trường các bên và những điểm đáng chú ý
Dự kiến được ký tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 19/6, dự thảo thỏa thuận Mỹ - Iran bao gồm các cam kết về ngừng bắn, nới lỏng trừng phạt, mở lại eo biển Hormuz và đàm phán hạt nhân. Đằng sau văn kiện này là những tính toán chiến lược và lằn ranh đỏ của mỗi bên.
Theo Kiều Anh/VOV.VN ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/06/2026 14:40 PM (GMT+7)
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