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Bên trong thỏa thuận Mỹ - Iran: Lập trường các bên và những điểm đáng chú ý

Sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran Tin tức Iran Tin tức Mỹ Thời sự thế giới Vũ khí quân sự

Dự kiến được ký tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 19/6, dự thảo thỏa thuận Mỹ - Iran bao gồm các cam kết về ngừng bắn, nới lỏng trừng phạt, mở lại eo biển Hormuz và đàm phán hạt nhân. Đằng sau văn kiện này là những tính toán chiến lược và lằn ranh đỏ của mỗi bên.

Bên trong thỏa thuận Mỹ - Iran: Lập trường các bên và những điểm đáng chú ý - 1

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Theo Kiều Anh/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/06/2026 14:40 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
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