Nguyên nhân Mỹ dừng mọi chuyến bay trên toàn quốc ngày 13/11

Hành khách mắc kẹt tại sân bay Mỹ sau sự cố lớn. Ảnh: UPI

Theo báo Guardian, tại cuộc họp báo hôm 14/11, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố bắt đầu khi một nhà thầu tiến hành “bảo trì định kỳ” tại một cơ sở ở vùng xa xôi của FAA nhằm “chuyển đổi các đường truyền viễn thông” từ dây đồng sang cáp quang.

Ông Duffy nói: “Chúng tôi đang xác định xem liệu có sự yếu kém về năng lực không hay họ đã lắp đặt một bộ định tuyến bị lỗi. Ngay khi có thể khoanh vùng công việc đang được tiến hành tại địa điểm xa xôi đó, toàn bộ hệ thống của chúng tôi đã hoạt động trở lại và lệnh tạm dừng bay đã dược dỡ bỏ".

Tuy nhiên, tình trạng hỗn loạn trong hoạt động đi lại bằng đường hàng không vẫn tiếp diễn trên khắp nước Mỹ hôm 14/11.

Tại cuộc họp báo, Giám đốc FAA Bryan Bedford đã xin lỗi hành khách và cho biết ông tin rằng giai đoạn gián đoạn nghiêm trọng nhất đã qua. “Các chuyến bay vẫn sẽ bị chậm và hủy trong ngày hôm nay nhưng điều đó sẽ tạo tiền đề để hoạt động hàng không phục hồi hoàn toàn vào ngày mai. Dựa trên những thông tin chúng tôi nhận được từ các đối tác hàng không, họ tin rằng có thể khôi phục lịch trình bay đầy đủ vào cuối ngày 15/11”, ông Bedford nói.

“Tôi muốn nhấn mạnh lại rằng chúng tôi không thấy bất kỳ bằng chứng nào về hành vi phá hoại hay bất kỳ yếu tố nào liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Vì vậy, chúng tôi muốn khẳng định rõ đây là sự cố thiết bị và chúng tôi đang xác định chính xác thiết bị nào bị lỗi”, ông nói thêm.

Cuối ngày 14/11, L3Harris, nhà thầu liên bang mà ông Duffy cho biết đang nâng cấp thiết bị kiểm soát không lưu trước khi lệnh tạm dừng bay được ban hành, đã ra tuyên bố khẳng định công ty “nghiêm túc nhìn nhận” sự cố cũng như những tác động tiêu cực của nó đối với hành khách, các hãng hàng không và hoạt động kiểm soát không lưu. Nhà thầu này cho biết đã hoàn thành hơn 70% kế hoạch chuyển đổi hệ thống thông tin liên lạc hàng không từ dây đồng truyền thống sang hệ thống cáp quang.

Trong ngày thứ Bảy, các hãng hàng không tiếp tục nỗ lực khôi phục hoạt động sau lệnh tạm dừng bay kéo dài 4 giờ trên toàn nước Mỹ hôm thứ Sáu, khiến hàng nghìn chuyến bay bị chậm hoặc hủy.