Hỗn loạn tại loạt sân bay Mỹ vì lệnh đình chỉ bay toàn quốc

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 13/11 "ban hành lệnh đình chỉ toàn bộ chuyến cất cánh từ các sân bay trên cả nước do sự cố liên lạc ảnh hưởng đến tất cả trung tâm kiểm soát không lưu trên các tuyến bay".

Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Markwayne Mullin trấn an rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ đang đối mặt mối đe dọa, khẳng định "đây không phải một vụ 11/9 khác".

Hành khách chờ đợi tại sân bay LaGuardia ở New York hôm 13/11 sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh cấm cất cánh trên toàn quốc. Ảnh: AP

Lo lắng 'đến phát điên'

Sau hơn 4 tiếng, FAA thông báo dỡ bỏ lệnh dừng cất cánh, nhưng sự cố này vẫn gây ra tình trạng hỗn loạn và hoang mang cho không ít hành khách trên các sân bay.

Tại sân bay LaGuardia đông đúc ở New York, khi lệnh cấm mới được thông báo, Janice Llewellyn gần như bật khóc vì lo rằng có thể lỡ mất đám cưới của con gái ở Toronto, Canada.

Người phụ nữ 61 tuổi tuyệt vọng tìm kiếm một lộ trình thay thế nhưng chưa có tia sáng nào. "Tôi sắp phát điên mất", bà nói. "Chồng tôi đã bay cả chặng đường dài từ Anh tới để dự đám cưới con. Trời ơi! Ước gì họ có chuyến bay khác, ước gì tôi có thể lên một chuyến bay khác ngay lúc này".

Tại sân bay ở Las Vegas, một số hành khách được thông báo rằng chuyến bay của họ bị hoãn do gió lớn. Các quan chức chính quyền cho biết lệnh cấm cất cánh xuất phát từ một sự cố mất liên lạc nghiêm trọng chứ không phải do bất kỳ "cuộc tấn công có chủ đích" nào.

Nhưng điều đó không giúp ích gì cho các hành khách đang mắc kẹt. Tình trạng thiếu thông tin khiến nhiều người phải xếp hàng dài tại các quầy thuê xe để gấp rút tìm kiếm phương án di chuyển thay thế.

Cựu binh không quân Mỹ Joseph Anderson, 72 tuổi, cho hay ông đang tìm cách từ Las Vegas về Oakland và cân nhắc việc tự lái xe. "Nhưng nếu hoạt động bay trên cả nước đều đình trệ, kiểu gì đường cao tốc cũng sẽ tắc", ông dự đoán.

Hành lý đã ký gửi của ông cũng đang bị kẹt lại, đồng nghĩa với việc "chúng tôi gần như chôn chân tại chỗ", Anderson nói. "Tôi hy vọng FAA có thể cải thiện công tác thông tin liên lạc".

Lệnh đình chỉ mới nhất đánh dấu lần thứ ba toàn bộ chuyến bay trên khắp nước Mỹ phải ngừng cất cánh kể từ vụ khủng bố 11/9/2001 nhắm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Lệnh dừng bay toàn quốc gần nhất kéo dài khoảng 90 phút vào năm 2023, khi hệ thống thông báo cho phi công gặp sự cố.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, tính đến tối 13/11, hơn 9.500 chuyến bay bị chậm trễ và khoảng 5.300 chuyến bị hủy.

Zack Richeimer, 29 tuổi, chiều 13/11 tới sân bay quốc tế Los Angeles để lên chuyến bay tới San Francisco. Khi Richeimer vừa tới sân bay, chuyến bay mới chỉ có thông báo hoãn và màn hình tại nhà ga chưa hiển thị bất kỳ lệnh hủy chuyến nào, nên anh nghĩ mình chỉ cần ngồi đợi. Sau đó, điện thoại của Richeimer liên tục sáng đèn với tin nhắn từ bạn bè: "Cậu kẹt cứng rồi".

Richeimer đã phải chạy đôn chạy đáo với hy vọng tìm được đường tới San Francisco, nhưng "mọi thứ nhanh chóng trở nên quá tải".

Chuyến bay về nhà tới thành phố New York của Richeimer vào ngày 15/11 sẽ khởi hành từ sân bay San Francisco, nên anh đã gọi cho các công ty cho thuê xe với hy vọng có thể tự lái tới đó, nhưng không ai nhấc máy.

Một hành khách tìm kiếm hành lý tại sân bay quốc tế Los Angeles ngày 13/11. Ảnh: AP

"Tôi đang hòa vào dòng người tháo chạy ồ ạt khỏi sân bay này. Tôi tới Los Angeles mà không ngờ rằng mình có thể sẽ phải ở lại đây suốt phần đời còn lại", Richeimer nói đùa.

Khoảng 15h30 chiều, Maria Moye, 50 tuổi, giám đốc tiếp thị bán lẻ, cư dân thành phố Irvine, ngồi tại nhà ga ở sân bay Los Angeles để trả lời email công việc trong lúc chờ xe công nghệ tới đón về nhà.

Bà có mặt tại sân bay trước đó hai tiếng để chuẩn bị cho chuyến bay dự kiến cất cánh lúc 15h40 tới sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York cho một chuyến công tác, nhưng cuối cùng chuyến bay cũng bị ảnh hưởng bởi lệnh đình chỉ. Bà đã cố gắng hủy vé nhưng ứng dụng và trang web của hãng Delta đều gặp sự cố kỹ thuật.

"Tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi không lên máy bay", Moye nói. "Để đề phòng bất trắc".

Tưởng chuyện đùa

Trong một đoạn ghi âm do hệ thống kiểm soát không lưu đăng tải, có thể nghe thấy kiểm soát viên thông báo lệnh cấm cất cánh cho các phi công đang ở trên đường băng sân bay quốc tế San Diego.

"Đùa đấy à?", một phi công phản ứng. Kiểm soát viên không lưu xác nhận đây không phải lời nói đùa và cho biết lệnh dừng bay là do sự cố thiết bị.

Tại sân bay Newark, bang New Jersey, hàng dài người cũng nối đuôi nhau tiến về các quầy cho thuê xe với hy vọng vẫn còn xe cho họ.

Ở sân bay quốc tế Miami, nhiều hành khách tay xách nách mang chờ nối chuyến để tiếp tục hành trình quốc tế, cuối cùng ngậm ngùi nhận ra kế hoạch của họ sẽ không thể diễn ra như dự tính.

Những đứa trẻ tranh thủ ngủ trong lúc chờ chuyến bay được nối lại tại sân bay Seattle-Tacoma ngày 13/11. Ảnh: AP

Một hành khách tên Chelsea đi cùng các con cho hay cô định giữ bí mật về điểm đến để tạo bất ngờ cho bọn trẻ. Người phụ nữ hay tin về lệnh cấm bay ngay đúng lúc chồng cô đang đi trả chiếc xe thuê.

"Không còn xe cho thuê, cũng chẳng có khách sạn nào còn xe đưa đón. Chúng tôi chỉ biết cố gắng tìm cách xoay xở thôi", Chelsea nói, thêm rằng gia đình cô đang "vô cùng thất vọng".

Tại sân bay Chicago O'Hare hơn hai tiếng sau lệnh đình chỉ, nhiều gia đình đang phải cân nhắc giữa việc tiếp tục chờ đợi hay chuyển sang phương án khác: Họ có cần đặt phòng khách sạn không? Có cần thuê ôtô không? Hay nên quay về nhà?

Một số hành khách bức xúc cho biết máy bay đã phải đỗ chờ trên đường băng hơn một tiếng rưỡi, cuối cùng phải mở cửa để hành khách rời đi. Suốt quãng thời gian dài, hành khách không nhận được bất kỳ thông báo nào về chuyện gì đang xảy ra, khiến ai cũng hoang mang.

Một số người đành bám víu vào thông tin ít ỏi từ phía sân bay và các hãng hàng không, trong khi những người khác tự theo dõi tin tức để cập nhật tình hình.

Bảng thông báo các chuyến bay bị hủy hoặc hoãn tại sân bay quốc tế Dallas Fort Worth, Texas, ngày 13/11. Ảnh: AP

Trở lại New York, Tiara Johnson dự định bay tới Orlando để dự một buổi hòa nhạc cuối tuần, nhưng hy vọng tới nơi kịp giờ ngày càng mong manh.

"Bạn cứ nghĩ chỉ ba tiếng nữa là tới nơi, ai ngờ coi như mất cả buổi tối!", người phụ nữ 50 tuổi nói. "Hôm nay còn là thứ sáu ngày 13 nữa!".

Những hành khách bơ phờ dán mắt vào màn hình điện thoại, giữ vẻ bình tĩnh nhưng không giấu được nỗi bực bội, lang thang khắp nhà ga sân bay mà không rõ phương hướng.

Nhưng Hagit Levy Shalev, 54 tuổi, lại giữ được tâm thế bình thản. Bà đã đặt một chuyến bay mới vào sáng 14/11, đồng nghĩa với việc chuyến công tác của bà sẽ kéo dài thêm một chút.

"Rồi tôi cũng sẽ tới nơi thôi", bà bật cười nói. "Thêm một ngày rời xa lũ trẻ ở nhà!".