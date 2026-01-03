Bất chấp Tổng thống Venezuela Maduro vừa tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại thủ đô Caracas

Vụ nổ đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 1 giờ 50 phút sáng theo giờ địa phương (0 giờ 50 phút theo giờ miền Đông Mỹ, 11h50 giờ Hà Nội).

“Một vụ nổ mạnh đến mức cửa sổ nhà tôi rung lên” - phóng viên CNN Osmary Hernandez cho biết.

Nhiều khu vực trong thành phố bị mất điện, và các nhà báo của CNN tại thủ đô Venezuela cho biết họ nghe thấy tiếng máy bay sau các vụ nổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo rằng Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các hành động mới nhằm vào các mạng lưới buôn bán ma túy bị cáo buộc tại Venezuela, và các đòn tấn công trên bộ sẽ bắt đầu “sớm.”

Vào tháng 10, ông Trump cho biết đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hoạt động bên trong Venezuela nhằm trấn áp các dòng di cư và ma túy bất hợp pháp từ quốc gia Nam Mỹ này.

Nhiều vụ nổ và cột khói được ghi nhận khắp thủ đô Caracas của Venezuela, kèm theo tình trạng mất điện gần một căn cứ quân sự trọng yếu và các báo cáo về máy bay bay thấp, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ leo thang. Ảnh từ video của Al Jazeera.

Ông Maduro tuyên bố sẵn sàng đàm phán

Trước đó hôm 2/1, Tổng thống Venezuela Maduro tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán để đi đến thỏa thuận với Mỹ về vấn đề ma túy và dầu mỏ, sau nhiều tháng bị Mỹ gây sức ép quân sự nhằm vào các mạng lưới buôn bán ma túy có liên hệ với chính phủ của ông.

Trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình trước với nhà báo người Tây Ban Nha Ignacio Ramonet và phát sóng trên truyền hình nhà nước, ông Maduro nói rằng Venezuela "sẵn sàng" thảo luận về một thỏa thuận buôn bán ma túy với Mỹ. Ông kêu gọi các nước "bắt đầu đàm phán nghiêm túc, với dữ liệu cụ thể".

"Chính phủ Mỹ biết điều đó, vì chúng tôi đã nói với nhiều người phát ngôn của họ, rằng nếu họ muốn thảo luận nghiêm túc về một thỏa thuận chống buôn bán ma túy, chúng tôi đã sẵn sàng" - ông nói. "Nếu họ muốn dầu mỏ, Venezuela sẵn sàng cho đầu tư của Mỹ, giống như với Chevron, bất cứ khi nào họ muốn, ở bất cứ đâu họ muốn và bằng bất cứ cách nào họ muốn".

Ông Maduro cho biết Mỹ muốn thay đổi chế độ ở Venezuela và tiếp cận trữ lượng dầu mỏ của nước này thông qua một chiến dịch gây sức ép kéo dài nhiều tháng, bắt đầu bằng việc triển khai quân sự quy mô lớn đến vùng biển Caribe hồi tháng 8.

Ông nói rõ ràng là Mỹ muốn "áp đặt quyền lực của mình thông qua các mối đe dọa, hăm dọa và vũ lực".

Cuộc phỏng vấn được ghi âm vào đêm giao thừa, cùng ngày quân đội Mỹ tuyên bố một cuộc tấn công bằng vũ lực khiến 5 người thiệt mạng trên hai tàu do các tổ chức bị cáo buộc là khủng bố có liên quan đến buôn bán ma túy điều hành.