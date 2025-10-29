Báo quốc tế đưa tin lũ lụt ở điểm du lịch Huế, Đà Nẵng

Theo Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia, lượng mưa tại nhiều khu vực ở cố đô Huế và phố cổ Hội An - 2 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận đã vượt 1.000mm chỉ trong 24 giờ tính đến cuối ngày 27/10. Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị nước nhấn chìm, giao thông và điện sinh hoạt bị ngắt.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy nước lũ tràn vào Hoàng thành Huế vào ngày 28/10.

Tại Huế, 32/40 xã bị ngập sâu từ 1-2 m. Chính phủ cho biết mực nước lũ ở đây đang ở mức cao kỷ lục, gây nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Tại Hội An, nước lũ dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị ngập tới nóc, lực lượng chức năng phải dùng thuyền để hỗ trợ du khách và người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng cũng làm tê liệt tuyến đường sắt Bắc - Nam khi Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam buộc phải tạm dừng hoạt động nhiều chuyến tàu giữa Hà Nội và TPHCM. Hơn 306.000 hộ dân và cơ sở kinh doanh tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị đang rơi vào cảnh mất điện.

Người dân di chuyển trên thuyền qua con đường ngập nước sau những trận mưa lớn ở Hội An, miền Trung của Việt Nam.

Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nước trên các sông chính ở miền Trung đã lên đỉnh và nguy cơ lũ tiếp tục duy trì trong những ngày tới. Mưa lớn kéo theo rủi ro sạt lở tại các khu vực địa hình dốc.

Theo thống kê của Chính phủ, các thảm hoạ thiên tai đã khiến 187 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế hơn 16.100 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay. Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực triển khai ứng phó để giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người dân.