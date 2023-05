Báo Mỹ: Một lữ đoàn Ukraine rút toàn bộ pháo tự hành Đức cung cấp khỏi tiền tuyến

Pháo tự hành PzH 2000 do Đức cung cấp cho Ukraine.

Báo Mỹ New York Times ngày 1/5 đăng thông tin cho biết, pháo tự hành mà quân đội Ukraine nhận từ Đức vào mùa đông năm ngoái rất nhạy cảm với bụi bẩn và bùn đất.

Cho đến nay, Đức đã cung cấp cho Ukraine 14 hệ thống pháo tự hành PzH 2000. Các khí tài này chứa các thiết bị điện tử tinh vi, rất dễ hư hỏng trong môi trường bụi bẩn và có độ ẩm cao. Các binh sĩ Ukraine phải thận trọng, tránh để giày dính bùn đất khi vào khoang điều khiển pháo tự hành PzH 2000, theo New York Times.

Mỗi hệ thống pháo tự hành PzH 2000 thậm chí còn đi kèm với một máy hút bụi và bàn chải để làm sạch không gian bên trong. “Mẫu pháo tự hành của Đức này thực sự rất ưa thích sự sạch sẽ”, một chỉ huy pháo binh Ukraine tên Mykola nói với tờ New York Times. "Một khi bắn hết hai loạt đạn, chúng tôi cần dành một ngày để bảo dưỡng nó”.

Serhii, một trung úy thuộc Lữ đoàn Pháo binh số 43 của quân đội Ukraine, cho biết lữ đoàn này đã ra lệnh rút toàn bộ pháo tự hành PzH 2000 khỏi chiến trường ở tiền tuyến vì lo ngại rằng bùn đất sẽ khiến những khẩu pháo có trọng lượng 60 tấn này không thể kịp di chuyển để tránh hỏa lực của Nga.

Ở Đức, pháo tự hành PzH 2000 được giữ trong nhà để xe có hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Serhii nói về việc một pháo tự hành PzH 2000 bị mắc kẹt vì bùn đất ở khu vực phía đông nam Ukraine và phải cần tới xe kéo chuyên dụng mới có thể thoát khỏi lớp bùn dày.

Serhii cũng cho biết, các binh sĩ Ukraine vận hành pháo tự hành PzH 2000 có thêm nhiệm vụ là cạo bỏ lớp bùn dày đóng vào bánh xe và lớp lớp bọc thép.

Báo Mỹ nói pháo tự hành hạng nặng 2S7 Pion của Nga “vận hành tốt hơn pháo Đức trong điều kiện bùn đất”, do phần bánh xích kim loại có dạng giống như móng vuốt. Trong khi đó, bánh xích của pháo tự hành PzH 2000 có các rãnh cao su để di chuyển tốt hơn trên các các bề mặt phẳng và cứng.

Thông tin được báo Mỹ đăng tải trong bối cảnh có những đồn đoán rằng quân đội Ukraine vẫn chưa sẵn sàng để mở cuộc phản công quy mô lớn.

Theo New York Times, quân đội Ukraine chưa thể có bất cứ một cuộc phản công lớn nào dưới điều kiện thời tiết như hiện nay. Các phương bọc thép do phương Tây viện trợ cho Ukraine có kích thước cồng kềnh và trọng lượng lớn hơn nhiều so với khí tài tương đương của Nga.

Ngoài ra, các loại phương tiện chiến đấu do phương Tây sản xuất được trang bị các linh kiện điện tử phức tạp. Nếu gặp sự cố, Ukraine có thể phải gửi vũ khí về trung tâm sửa chữa vũ khí phương Tây đặt tại Ba Lan chứ không thể tự sửa ở tiền tuyến, theo New York Times.

Xe tăng chủ lực Leopard 2 do Đức cung cấp cho Ukraine nặng tới 66 tấn trong khi xe tăng Challenger 2 do Anh cung cấp cũng nặng tới 75 tấn nếu được bọc giáp đầy đủ.

Theo New York Times, tình hình chiến sự ở Ukraine hiện tại không thích hợp cho việc đặt các trạm bảo dưỡng lớn. Các kỹ sư Ukraine cũng cần được hướng dẫn trong một khoảng thời gian để có thể thành thạo việc bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị quân sự của phương Tây.

