Báo Mỹ chỉ ra 10 lực lượng Không quân yếu kém nhất thế giới

Thứ Tư, ngày 09/01/2019 16:05 PM (GMT+7)

Tuy các lãnh đạo quân đội Ukraine đã mất thời gian dài giải quyết vấn đề hiện đại hóa vũ khí, trang thiết bị quân sự cũng như nâng cao chất lượng đào tạo phi công, nhưng việc để bị xếp vào nhóm Không quân yếu kém nhất thế giới cho thấy nỗ lực của họ chưa đạt được hiệu quả thực sự.

Vũ khí quân sự Sự kiện:

Tiêm kích Su24 của Không quân Ukraine

Cổng thông tin quân sự Hoa Kỳ - We are the Mighty đã xếp Lực lượng không quân Ukraine vào nhóm 10 nước có chất lượng tồi tệ nhất thế giới năm 2018 do công nghệ lạc hậu, đào tạo phi hành đoàn yếu và bảo trì kém.

Trong phần xếp hạng ngược này của cổng thông tin quân sự Mỹ, Không quân Ukraine chiếm vị trí thứ 6, đứng giữa Iran và Pakistan. Ngoài các quốc gia này, danh sách 10 nước yếu kém còn có Không quân Canada, Trung Quốc, Hy Lạp, Mexico, Ả Rập Xê út, Triều Tiên và Syria.

Theo bài báo, trong cuộc xung đột ở Donbass, không quân Ukraine đã "sát thương thường dân" hoặc để máy bay bị bắn hạ trong quá trình tiến hành nhiệm vụ, trong khi đó lực lượng này cũng không thể phản ứng trước các đòn tấn công của dân quân.

Máy bay Ukraine bị rơi xuống mà không phải vì lý do quân địch tấn công, tờ báo lưu ý, đồng thời nhắc lại vụ tai nạn xảy ra với Su-27 năm ngoái, khiến phi công Mỹ thiệt mạng, cũng như thảm kịch ở Lviv năm 2002, sau khi Su-27 Ukraine rơi xuống trước sự chứng kiến của đám đông người xem trong buổi trình diễn, hậu quả làm cho 83 người thiệt mạng.

Tiêm kích Su27 của không quân Ukraine

Tác giả phân tích, nguyên nhân dẫn đến sự cố đáng tiếc như vậy là do công tác bảo trì thiết bị quá kém, việc đào tạo phi công có chất lượng không tốt, cũng như do sự "khinh suất" của các phi công Ukraine.

Ngoài ra, một nguyên nhân nữa là hầu hết các máy bay đang phục vụ trong Không quân Ukraine, đều được sản xuất tại Liên Xô và quá hạn sử dụng.

Sau khi sáp nhập Crimea, Nga cũng đã chưng dụng được 45 máy bay của Ukraine, và có lẽ việc này đã để lại cho Kiev "một khoảng trống lớn", We Are The Mighty kết luận.

Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine sở hữu một phi đội máy bay khổng lồ, một số lượng lớn xe tăng, pháo binh và các vũ khí khác. Hiện tại, các phương tiện này đã lỗi thời và cần được hiện đại hóa và sửa chữa toàn diện, và hầu hết chúng vẫn còn đang nằm tại các căn cứ bảo quản.

Được biết, các lãnh đạo quân đội Ukraine trong suốt một thời gian dài đã nỗ lực giải quyết vấn đề trang bị các vũ khí và thiết bị hiện đại cho quân đội.