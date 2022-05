Báo Đức đánh giá kinh tế Việt Nam khởi sắc sau đại dịch Covid-19

Báo Finanzmarktwelt (Thế giới thị trường tài chính) của Đức vừa đăng bài viết nhấn mạnh Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn sau đại dịch Covid-19, với mọi ngành nghề đều có dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp quốc tế muốn chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam.

Điện thoại, máy tính và linh kiện là những nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

Theo bài viết, trong năm 2021, Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc chiến chống Covid-19 do sự lây lan mạnh của biến thể Delta. Giờ đây, quốc gia Đông Nam Á này đã mở cửa hoàn toàn, cả với du khách nước ngoài. Dù biến thể Omicron vẫn còn lây lan rộng, song Việt Nam đã chọn cách sống chung an toàn với dịch Covid-19. Trong tháng Ba vừa qua, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục với tổng trị giá 67,37 tỷ USD, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 34,71 tỷ USD, vượt kỷ lục trước đó đạt được vào tháng 7-2021.

Theo truyền thống, tháng Bảy sẽ là tháng bận rộn nhất trong năm bởi vào tháng này, các sản phẩm phục vụ dịp Giáng sinh sẽ được xuất khẩu sang châu Âu và châu Mỹ. Do vậy, các nhà phân tích nhận định Việt Nam sẽ có một năm đạt kỷ lục mới. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 6,5% trong năm 2022.

Theo bài báo, các sản phẩm điện tử, nhất là điện thoại di động, là cơ sở cho sự bùng nổ xuất khẩu của Việt Nam. Quốc gia hình chữ S cũng đang mở rộng chuỗi cung ứng, tham gia mạnh mẽ hơn vào chuỗi giá trị, thay vì chỉ lắp ráp điện thoại di động như trước đây. Ngành dệt may, vốn cần nhiều lao động, cũng đang có xu hướng khởi sắc. Trong năm 2022, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp may mặc Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), xuất khẩu hàng dệt may trong hai tháng đầu năm nay đạt gần 8,2 tỷ USD, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 1 năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may dự kiến đạt 12,7 tỷ USD. Hội Dệt May Thêu đan TP.HCM (AGTEK) cho biết nhiều công ty dệt may đã nhận đủ đơn hàng để sản xuất tới giữa năm nay, một số công ty thậm chí có đơn hàng đến hết tháng Chín. Trong khi đó, ngày càng có nhiều công ty phải từ chối đơn hàng vì không có đủ nhân lực để sản xuất.

Ngoài dệt may, các doanh nghiệp gỗ của Việt Nam cũng đã nhận được một số lượng lớn đơn đặt hàng, trong khi nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ đang vận hành hết công suất cho tới quý III-2022. Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu sản phẩm gỗ lớn nhất thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Tim Lee Lahaphan của Ngân hàng Standard Chartered, ngày càng nhiều doanh nghiệp quốc tế có kế hoạch chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam-quốc gia được coi là trung tâm sản xuất hàng điện tử, dệt may và da giày trong khu vực.

Cũng theo bài báo, không chỉ ngành sản xuất và ngoại thương bùng nổ, du lịch nội địa của Việt Nam cũng đang rất khởi sắc. Cuối tuần qua là dịp nghỉ lễ kéo dài ở Việt Nam, trong đó nhiều chuyến bay, tàu hỏa đến các điểm du lịch gần như kín chỗ. Lượng khách đi máy bay trong kỳ nghỉ lễ kéo dài cuối tuần ước tính tăng từ 25-30% so với tháng trước và tăng khoảng 90-95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ giữa tháng Ba vừa qua, Việt Nam thông báo mở cửa biên giới cho du khách quốc tế, nối lại hoàn toàn các hoạt động du lịch quốc tế cũng như dỡ bỏ các quy định về cách ly đối với du khách nhập cảnh. Du lịch có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam. Trước đại dịch, năm 2019, du lịch chiếm 9,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam, với trên 18 triệu lượt du khách quốc tế. Chính phủ Việt Nam mong muốn thúc đẩy sớm phục hồi du lịch để bù lại những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra trong hai năm qua.

